玻利維亞參院副議長願任臨時總統！　他掌權14年下台「秒搭機逃」首都陷混亂

▲玻利維亞參議院副議長、52歲阿涅茲（Jeanine Anez）搭機回到阿巴斯上位，在表示願意接任臨時總統期間曾兩度落淚。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

玻利維亞首位原住民總統莫拉萊斯（Evo Morales）掌權14年後，週日（10日）倉皇下台導致國家最高權力真空，實際首都拉巴斯（La Baz）陷入一片劫掠混亂；已接受墨西哥政治庇護的莫拉萊斯喊話，要在野黨控制國內情勢，原先故意留營或加入示威民眾行列的警方，也在週一（11日）重新返回崗位，協助平息逐漸失控的街頭。參議院副議長阿涅茲（Jeanine Anez）當天表示，願意接任臨時總統一職。

莫拉萊斯10日宣布辭職下台並得到墨西哥庇護，立刻搭機離開政府所在地拉巴斯，但實際去向成謎，許多人相信他仍藏身在玻利維亞境內。莫拉萊斯定調抗議民眾是「暴徒」和「暴力團體」，宣稱下台是為了終結暴力，而警方竟然想方設法要逮捕他（此一說法被警方否認）。

▲玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）10日下台。（圖／達志影像／美聯社）

莫拉萊斯離開後，要在野黨平息街頭沸騰的民怨，但拉巴斯政府此時早已人去樓空，當地入夜後變得更加混亂，支持莫拉萊斯的民眾和示威者的衝突不斷；當地黑幫從巢穴湧出，向房舍縱火並趁火打劫。原本還待在政府內的國會議員，試圖商討正式組成臨時政府，結果也因街頭示威者不斷進逼，有釀成更大衝突的恐慌，只好在實彈警力護送下倉皇撤離。

警方和部分國會議員指出，混亂漸漸擴大到鄰近城市埃爾阿爾托（El Alto），儘管許多反對莫拉萊斯的示威者已用廢鐵等東西設置路障，試圖阻擋各方人馬流竄到拉巴斯之外，但埃爾阿爾托距離混亂也只有一步之遙。

▲▼ 玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）10日下台，動亂仍持續 。（圖／路透）

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，玻國目前的社會走向不明，安全情況令人深感不安。美洲國家組職11日呼籲玻利維亞「保持和平並遵守法治」，提議玻國國會召開緊急會議，盡快任命新的選務當局，確定重新大選的日期能盡早被訂下以結束紛爭。

國際認為軍方以「法律規定我們不該與人民衝突」為由，對此次示威暴動毫無作為，形同逼宮政變；然而莫拉萊斯下台後，也不見軍隊進入政府內，讓人困惑到底是否算政變，顯示玻國情勢詭譎。

玻利維亞參議院副議長阿涅茲（Jeanine Anez），被認為是莫拉萊斯反對派的中堅分子，她於11日晚間搭機抵達阿巴斯，在一場小型記者會上表示願意接任臨時總統的職位，兩度落淚表示，「我替人民感到不值，我們需要還給他們穩定，所以如果有民間組織的陪伴，我願意承擔，但如果要循其他途徑的話，我也會接受。」

▲▼ 玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）下台後，示威民眾在街頭歡呼，部分人闖入哥查班巴（Cochabamba）私宅進行破壞。（上圖／達志影像／美聯社；下圖／路透）

52歲的阿涅茲強調，接任總統職位只是一段過渡，「所有人都希望選舉公開透明，我們不要舞弊，不需要這些。」她稱自己反對這樣的制度以及莫拉萊斯已經10年，「我們不能說現在已經完整進入民主制」。

莫拉萊斯掌政的14年間，力行推動國家改革，祭出許多社會福利措施，是拉美左派粉紅浪潮的最後一人，但晚年戀權走樣，當初的清明形象也形同破滅。阿涅茲表示，當國家有受政治迫害者，有政治流亡者，憲法與選舉制度得不到尊重時，「我們不能說那叫民主」。