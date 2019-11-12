法國南部規模5.4罕見地震…16年來最強　至少4人輕重傷

▲法國南部發生規模5.4罕見地震，傳有部分建築物受損。（圖／CFP）



記者王致凱／綜合報導

法國南部當地時間11日上午11時52分發生一起強烈有感地震，規模達5.4，至少造成4人受傷，其中1人傷勢嚴重。法國鮮少發生地震，當地媒體指出，這可能是自2003年以來法國發生過最大的一起地震。

美聯社報導，法國中央地震辦公室（BCSF）表示，震央位置在奧弗涅-隆-阿爾卑斯大區（Auvergne-Rhône-Alpes）蒙特利馬鎮（Montelimar）附近，大約位於南法大城馬賽（Marseille）和里昂（Lyon）之間。

法國地震機構公布的規模數字為5.4，美國國家地質調查局（USGS）則測定為規模4.8、深度10公里。由於不同地震測報機構對規模的計算方式有所差異，同一起地震在國際間經常有不同觀測數值。

根據網友在社群網站上分享的消息，包括蒙彼利埃（Montpellier）、里昂、聖德田（St Etienne）、格勒諾布爾（Grenoble）、亞維農（Avignon）和馬賽等地居民都感受到明顯震感。.

據悉，至少有1人因為鷹架倒塌事故而重傷。另據法新社報導，已知在鄰近區域還有3個人受到輕傷。

法國中央地震辦公室表示，除了2011年發生在法國科西嘉島外海的規模5.5強震外，此次地震為法國本土自2003年以來發生規模最大的一次地震。

據悉，地震為阿爾代什省（Ardèche）泰爾（Teil）附近建築帶來部分破壞。當地市政府已經開放3處體育場館收容災民。

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