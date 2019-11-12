總統下台權力真空…玻利維亞放火搶劫大動亂　沒人知道誰該代理總統

▲玻利維亞總統莫拉雷斯下台後政壇真空，政府所在地拉巴斯殘局無人收拾。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）10日倉皇宣布下台導致權力真空，玻國實際首都拉巴斯（La Paz）街頭出現部分滋事者趁機縱火、搶劫、鬥毆等，社會陷入混亂。由於有資格繼任為總統的官員已經全部辭職，目前仍不清楚該由誰領導玻國政府。

根據路透社報導，經過連續數周的示威抗爭，執政將近14年的莫拉萊斯在軍方的逼宮下公開宣布辭職，並呼籲民眾停止暴力行為。莫拉萊斯目前已經搭機離開拉巴斯，雖然下落不明，但據信仍藏身在玻國境內。

他10日深夜在推特上說，警方試圖「非法逮捕」他，還有「暴力團體」攻擊他的住所；警方則否認通緝莫拉萊斯。

莫拉萊斯倉促下台後，政府所在地拉巴斯一夜之間陷入混亂，幫派分子在城市內四處流竄，打劫商店，甚至縱火行兇；支持與反對莫拉萊斯的兩派人馬，則持續爆發激烈衝突。

目前，拉巴斯市內學校、商店幾乎全數關閉，大眾運輸工具停擺，道路也被封鎖。在拉巴斯從事秘書工作的25歲市民帕雷德斯（Patricia Paredes）說，「我害怕還會發生什麼事，城裡已經陷入一片混亂。」

▼ 拉巴斯政府群龍無首，玻利維亞社會秩序陷入混亂 。（圖／路透）







莫拉萊斯雖然聲稱辭職下台是為了「終止暴力」，但他11日再度指責競選對手梅薩（Carlos Mesa）和抗爭運動領袖卡馬丘（Luis Fernando Camacho）等人策劃整起政治陰謀，而他是無辜的受害者。

他在推特上寫道，「世界和我們玻利維亞的愛國者不接受這次政變。他們讓我熱淚盈框，他們從來沒有拋下我，我也絕對不會拋棄他們。」

▼莫拉萊斯宣布請辭下台，隨後飛離拉巴斯神隱。（圖／路透）



雖然玻國軍方施壓莫拉萊斯下台，但軍人並未接管政府，令外界納悶是否算是一次「政變」。墨西哥外交部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）表示，「這就是一場政變，因為軍隊施壓總統辭職，違反該國憲政。」目前，墨西哥已經同意為莫拉萊斯提供政治庇護；阿根廷候任總統費南德斯（Alberto Fernandez）也口徑一致，對此次「政變」表達譴責。

美國有線電視新聞網（CNN）整理，整起事件的起因在於上月22日舉行的總統大選投票，選前民間本來就盛傳莫拉萊斯可能「作票」，當天開票第1個小時，莫拉萊斯原本只微幅領先回鍋參選的前總統梅薩，此時官方開票作業竟在沒有任何解釋的情況下，無預警停止近24小時，待恢復計票後，莫拉萊斯忽然間大幅領先對手，引爆反對派怒火。

美洲國家組織（OAS）10日發布報告，質疑玻國大選有嚴重違規舞弊情形，建議宣告選舉無效。該份報告發表後，莫拉萊斯原本承諾重新大選，並更會該國選委會，但幾小時之後，他就在玻國陸軍司令卡里曼上將（Williams Kaliman）的要求下宣布辭職下台。

美國國務院發言人表示，國務院目前監控玻利維亞「迅速發展」的事件；國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稍早前表示，美國支持玻利維亞重新舉行選舉，並改組選舉委員會。

由於有資格繼任玻國總統副總統和參議院議長都已經辭職，目前不清楚該由誰合法接管拉巴斯政府。玻利維亞參議院第二副議長阿內茲（Jeanine Añez）表示，在目前情況下，她擔任願意擔起代理總統重任，主持政府重新舉行總統大選。

另外，抗爭領袖卡馬丘未來也很有可能在玻國政壇佔有一席之地，雖然還不清楚他是否參加下一次大選，但政治評論員已經開始替他抬轎。

一名憲法律師向路透社透露，國會預計11日將召開會議，商定由某位議員擔任代理總統，或是組織臨時委員會暫時接管行政權。

▼執政14年的莫拉萊斯倒台後，玻利維亞示威者歡聲慶祝。（圖／路透）



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