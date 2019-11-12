遠見／全球企業國安都靠他解危　危機隊長邱強的「零錯誤」祕訣

文／張彥文 攝影／賴永祥

出身台灣的邱強，長年旅居美國，是世界級的國際危機處理與零錯誤大師。美國贏得1991波灣戰爭的背後有他的協助。美國500大企業，從沃爾瑪到麥當勞遇到危機，有八成公司會找上他。誰是邱強？

說到「台灣之光」，你會想起誰？在美國警界闖出名號的神探李昌鈺、奧斯卡最佳導演獎的李安、世界麵包冠軍吳寶春，還是首位獲得米其林名廚江振誠？

其實多年來台灣還有一位「隱藏版」的台灣之光。

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他，只花8個月，24歲就拿到美國麻省理工學院（MIT）機械及核能工程博士學位。

核災、戰爭、空難調查 國際重大危機都少不了他

他，曾讓美國前總統小布希（George W. Bush）親自派飛機接送。

1999年美國德州農工大學為了美式足球賽即將開打，預備進行一年一度的營火晚會，但五層樓高的營火堆卻突然倒塌，58名學生被壓在柴堆中，生死未卜，時任德州州長的小布希，派了專機接他。他的團隊迅速地研究營火堆的結構，避免造成大規模倒塌造成更大傷亡，成功地救出多數學生。

他，更曾主導過無數的國際重大災難調查，包括美國三哩島核能災變、太空梭挑戰者號爆炸、俄國車諾比核能電廠事故等。日本福島核災後，美國政府聘請他，帶領團隊去日本協助。

這位「隱藏版」的台灣之光，就是邱強，今年67歲，長期居住美國，是「零錯誤」公司（Error-Free）創辦人，過去30多年來，創造出一種特殊的行業：風險和危機管理。

不少接觸過他的人形容，邱強在危機處理領域的地位，可以比喻為「危機隊長」（Captain Crisis），就如同電影裡的美國隊長（Captain America），已經超脫能力的象徵，成為一種精神上的代表。

台灣出生長大，清華大學核工系畢業後赴美攻讀博士的邱強，雖長居美國，但在20年前，一度被台灣政府注意，聘請他回台。

20年前，國安會舉辦了一場極機密的內部演講，講題是「台海危機處理及危機化解」，當時國安會祕書長莊銘耀及兩位副祕書長，再加上國防部參謀本部的高階將領，都在台下專心聆聽。台上侃侃而談的正是邱強。

當年回台，邱強同時受經濟部委託，協助調查1999年的729大停電發生原因，並在台灣發表了一本中文著作《危機處理聖經》，銷售超過5萬冊，闡述他獨特的專長—分析風險與化解危機。

不過，在國安會發表演說時，台下將領真正認得邱強的人並不多，多數人也不知道，這個身高不到160公分的「邱博士」，當年已經在十幾個國家，處理超過1600項危機。

靠「解危」成就億萬身價 聽他一場演講要4000美元

他最經典代表作之一是1991年協助美國政府在代號為「沙漠風暴」的波斯灣戰爭中，研擬伊拉克可能對阿拉伯或美國發動戰爭的128種狀況，進行沙盤推演。後來美國大獲全勝，就是因為預先進行危機數據分析及破解。

除了處理國家級危機，邱強更擅長協助企業找出問題。目前「零錯誤」公司的客戶，80％是財星500大企業。包括沃爾瑪、迪士尼、微軟、麥當勞等，碰到流程問題，都會找他幫忙。

邱強倚仗他分析風險和化解危機的專業能力，成就億萬身價。他的演講入場費是每人4000美元起跳。

不過，20年前回台演講、出書後，邱強就很少回台灣。直到今年，他的身影又悄悄出現。他定居台灣的母親，今年過100歲生日，回台祝壽之餘，他再度發表新書《零錯誤—全球頂尖企業都採用的科技策略》，將他30多年來處理大大小小危機的心得，融會成一套心法。

他從吊車尾到第一名 美國MIT慧眼識英雄

在台灣出生成長的邱強，24歲取得MIT博士，可能會讓人感覺是個天才，但其實他是進了大學後才開竅的。

泰國環亞工程顧問董事長，也是泰國台商界意見領袖邱燁，是邱強的胞兄，在泰國事業有成，但談到弟弟，總與有榮焉的說：「我的成就，不及我弟弟的百分之一。真的，我不是謙虛！」

邱燁回憶，邱強上了建中後，迷上樂團，下課後天天抱著電吉他，玩到連教科書都搞丟了。直到高三最後一學期，專挑容易得分的科目猛K，才以最後一名考上清大核工系。

當時清大校長徐賢修在開學典禮，還特別提及兩位「榮譽級」的大一新生，一是當年的狀元；其次是三民主義考滿分的邱強。

令人意外的是，進大學後，他卻轉性發奮讀書。「高中玩太多了，進大學就專心念書，不能再玩了，」邱強說。他竟然以第1名成績畢業。

從最後1名到第1名，成為他申請MIT的優勢。到了美國後，他從系主任口中得知，MIT錄取他，就是因為看到他具有潛力。於是邱強拿著父親當了一輩子公務員的退休金19萬元台幣，當做第一年的盤纏，進入MIT核子工程研究所。

邱強的父親邱楠是文壇名人。15歲時就在北京（時為北平）世界日報發表短篇小說，後來赴日留學，也曾就讀美國波士頓大學和哈佛大學。隨國民政府來台後，歷任中廣節目部主任、新聞局副局長、《中國時報》主筆、《時報周刊》海外版發行人等重要職務。

邱強當年拿著父親退休金出國念書，原很擔心父母生活無著，但當時邱楠卻安慰兒子：「我有一支筆，只要靠這支筆寫文章，生活不會有問題。」邱楠身故後，邱強就珍藏父親的這支筆，做為永遠的思念。

由核工領域跨界危機處理 他用科學方法助人「除錯」

令人好奇的是，從大學、碩士到博士念的都是核子工程，邱強怎會成為危機處理專家？其實他是受到兩大觀念啟蒙。

第一個觀念是17世紀法國思想家笛卡兒的《方法論》，強調思考得從簡單到複雜，且必須將每個問題分拆處理。第二個觀念是不斷循環的歷史法則。人類總是一再犯相同的錯誤。

他更發現，科技愈進步，人們犯錯誤更快、影響更大，致使他希望以科學的方法來協助人類免於重蹈覆轍。

引導他創業的重要關鍵時刻，是1987年9月3日那一晚。

那天，邱強和四位MIT的教授，聚在一起為MIT教授拉斯穆森（Norman Rasmussen）慶生。拉斯穆森被譽為核能安全之父，美國一至三代的核電廠設計，全都採用他的方法。

晚餐時，大家閒聊著自己處理過的各種事故，大家都同意所有事故跟人為錯誤有關，但人類卻缺乏對人為錯誤進行系統化的分析。

5個頂尖科學人才就這樣興奮而熱烈地討論到凌晨4點，最後的結論是共同成立第一家專門研究人為錯誤的公司：國際績效改進公司PII（Performance Improvement International）。就是「零錯誤」公司的前身。

國際績效改進公司成立後，邱強不斷精進危機分析與處理技術，最高境界是邁向危機預防的零錯誤，目前已發展到第三代，並向第四代邁進。

第一代的零錯誤技術，是找出人為錯誤的來源，並發展出預防的方法，是以個人的角度來預防錯誤；第二代則於2002年推出，納入企業互動流程的考量，了解企業會犯下哪些錯誤，以解決決策和操作面的問題。

2011年起的第三代技術，則是運用人工智慧和大數據，開發出以軟體為中心的系統和30多門專業課程，這個系統涵括了各種危機事件的來由及相關的研發成果。

目前研發的第四代技術，目標是全程的人工智慧，在錯誤發生前就能及時提醒、及時解決。

他從武王伐紂開始研究 建立古今中外龐大資料庫

為了研究人類的錯誤歷史，邱強團隊耗費30多年，從中國第一個有文字記載的戰爭武王伐紂、從未打過敗仗的馬其頓亞歷山大大帝各大戰役，到20世紀初的兩次世界大戰，建立了古今中外重大歷史事件的龐大資料庫。

邱強指出，人類幾千年來，總是犯同樣的錯誤。例如2400年前，雅典與斯巴達的第二次伯羅奔尼撒戰爭，就與美國2003年的伊拉克戰爭，有著相同的錯誤：都被假訊息騙了。

西元前415年，當時的雅典與斯巴達聯邦是死對頭，斯巴達於是煽動聯邦中的成員斯格斯塔（Segesta）向雅典求助，表示受到斯巴達的威脅，希望雅典能出兵救援，並承諾戰勝後，給予雅典大量的黃金做為報酬。

為取得雅典的信任，斯格斯塔邀請雅典大使到訪，還特意讓百姓身上掛滿金飾、換上絲綢的衣服，使雅典認定斯格斯塔是富庶之國，最後毅然出兵。

但斯格斯塔位在現今義大利的西西里島上，從雅典到西西里的海上航行距離很長，後勤補給超乎了雅典的能力，結果潰不成軍，人員死傷無數，甚而讓希臘文明自此由盛轉衰。

「伊拉克戰爭儼然是伯羅奔尼撒戰爭的翻版！」邱強分析，當年美國也認定伊拉克擁有大規模的毀滅性武器而出兵，後來雖然推翻了海珊政權，但是卻沒有找到任何毀滅性武器，而美國卻就此捲入了一場難以脫身的消耗戰。

邱強強調，人類的歷史一再重演，不管是恐懼或貪婪，當人對某件事有了強烈的意念或想望時，很容易輕信訊息。

他精進危機管理系統 「化繁為簡」是避禍關鍵

PII從1987年創立至今，成果豐碩，已歸納出了八萬多項的錯誤模組，更從包括財星500大企業在內的各項合作及委託案中，累積近800件的研究案例。

而此套危機管理系統，幾經進化，更已邁入3.0版，無論是人的決策抑或設備的bug，已能運用AI，快速解構再結構，除了提醒錯誤，更能提出解方。

邱強認為，高風險的企業，像是軍隊、核電廠、藥廠等，最需要導入這套系統。一如製藥公司，新藥的開發往往得耗時30個月，但只要一個人為錯誤，恐招致所有成果報廢，造成上億美元損失。

他簡化公務、改善生活品質 把自身「家庭危機」也化解

由於邱強提供的服務十分獨門，且對企業組織極具價值，PII的年營業額很快就超過3000萬美元（10億台幣）。

但2002年時，邱強將危機處理部門出售，只留下危機預防的業務，也就是現在的「零錯誤」公司。目前員工大多是麻省理工學院的教授和學生，絕大多數都是博士。

這個轉變，是因為邱強對於事業和人生，有了新體悟。

邱強表示，年輕時為了工作，長年不在家。有一次他從外地出差回家時，他的第一任妻子將他關在門外，要求離婚，讓他深刻反省。後來他將事業聚焦在危機預防，讓離家時間減半，才改善了家庭生活。

同時為尋求更好的生活品質，邱強也從他口中「下雨就一塌糊塗，下雪就凍得半死」的波士頓，搬到加州聖地牙哥的高級住宅區拉霍亞（La Jolla）。

當地是一個山海交錯、景色優美的小鎮；不只是旅遊聖地，也是美國最貴的住宅區之一。平均氣溫攝氏20度，冷熱正負差在10度以內，冬暖夏涼，鮮少下雨，環境宜居，難怪連阿里巴巴的創辦人馬雲和執行副主席蔡崇信都在當地置產。

投入危機管理事業30餘年，邱強一直將「成功在於轉機，失敗在於危機」奉為圭臬，強調成功雖然難以複製，失敗卻是可以避免的。他致力於危機預防，就是希望從源頭做起，協助國家與企業擴展成功的機會。

【本文摘自遠見雜誌11月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】