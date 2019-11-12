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遠見／老台北、舊建築、新韻味

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▲▼ 。（圖／記者遠見雜誌攝）

文／高宜凡　攝影／陳之俊

對於老房子，你的印象是什麼？破舊、危險、不堪使用？還是散發舊時美感的古樸建築？抑或販賣懷舊風的文青咖啡廳？

現在對老屋，你可以有截然不同的看法，從剛揭曉的「台北老屋新生大獎」，便可看出端倪。

把脈城市溫度，老屋「轉生術」正當紅

請繼續往下閱讀...

相較於其他縣市，多半從古蹟保存的角度出發，身為全台地價最昂貴、老屋比例也最高的首善之區，台北老屋新生大獎的主辦方，卻是市政府的「都市更新處」，推廣思惟自然與眾不同。

自2001年的「都市彩妝」活動開始，台北市便開始鼓勵老舊建物的整建和維護，並在2012年更名為「老屋新生」獎，讓都市保持自身的歷史紋理之際，同步翻新地方的景觀和文化底蘊。

台灣都會區老屋比率甚高，多已來到必須重新整建、維護、甚至啟動都更的當口。

事實上，根據內政部不動產資訊平台統計，全台近半數房子的屋齡都超過30年，台北市建商公會更調查指出，使用執照逾50年的「危老」建築，在台北市就有近2.5萬棟。如何讓老屋延續生命，同時邁開都市更新的腳步？如今可說是迫在眉睫。

對此，進行到第19屆的台北老屋新生大獎，今年便以「台北溫度」為主題，並按：住宅、非住宅、社區空間三大類，徵求各種別具新意和設計手法的老屋改造作品，最後吸引到破紀錄的95件作品參與角逐，顯見老屋翻新的浪潮有多麼熱烈。

由於參賽踴躍，為避免遺珠之憾，評審團隊除選出三個組別的首獎，也針對翻修技術、經營手法、故事行銷及網友票選等不同層面，另外頒發四個特別獎，鼓勵更多老屋新生的可能性：

綜觀本屆得獎作品，可發現幾股新的老屋運作趨勢，正在悄悄蔓延。

新視野：老屋非守舊，引入更多國際視野

首先，是與眾不同的設計概念。

擔任本屆台北老屋新生大獎委員會召集人、自己也在西門町經營老屋「日常經典」的建築師黃金樺觀察，過去大家常執著於老屋改造到底要「復舊如舊」、還是「賦予新生」？坊間也出現許多刻板使用模式，如咖啡廳跟展覽館，彷彿老屋只能有這些固定用途。

不過，今年的參賽作品，卻有許多擁有旅外背景的設計者，替老屋注入了更多國際視野跟設計想法。

比方，位於大稻埕舊街區、拿下技術特別獎的「Bito．永樂」，便為一棟拆到一半的四層樓廢墟，重新賦予了新生命。

承襲了過去永樂座的藝術表演氛圍，目前Bito．永樂改造為知名動畫工作室「甲蟲創意」的辦公室。

為了不干擾街區建築的歷史感和清爽面貌，Bito．永樂把所有冷氣壓縮機和天花板管線重新配置，改以大面積的窗景設計，太陽下山後，整棟建築彷彿老街區裡微微透光的巨型燈籠。

有趣的是，該建物原本為1920年代的「永樂座」後台舊址，當年是以東京帝國劇院為樣板的歌舞表演場地，如今變成2017年以台北世大運廣告《Motion in Taipei》備受好評的「甲蟲創意」辦公室，可說是兩個時代文化潮流之間的傳承。

此外，不僅保留昔日的建築風貌，Bito．永樂也在內部帶入許多屋主在紐約工作多年的生活記憶和城市美感，如摩登風的開放式辦公空間、光影交錯的現代建築感，都讓空氣中充滿騷動的創意能量，巧妙地呼應當年的永樂町舞台表演氣氛。

獲頒故事特別獎的「玩味旅舍」，前身是擁有近40年歷史的老飯店。

新體驗：老屋可以玩，還能說故事

其次，老屋不是只能賣古早味跟懷舊風，還能訴說許多好故事。獲得故事特別獎的「玩味旅舍」（Play Design Hotel），就是一個把老屋「玩」得很徹底、改得很有趣的作品。

繼承前身「和泰大飯店」近40年歷史的旅館經營模式，玩味旅舍以台灣設計故事說書人的角色，把僅有的五間房都當成策展空間，從家具、擺飾到各種日用品，每間房都至少置入30件本土品牌，讓外國遊客在住宿過程中認識台灣的文化和設計觀點。

比方，進入Play Tea Room「品茶趣」這間房，房客可以親自泡壺茶，體驗台灣特有的品茶文化。另一間Future Lab「未來實驗室」，則展示了多件由本土設計師發想的「思辨設計」(Speculative Design)前衛作品，引人反思你我與外在自然界的關係，很適合極需靈感和創意刺激的人來此沈澱、思考。

無怪乎不少住過的網友都描述，這裡不僅是家老屋改造過的旅館，簡直是「可以住進去的展覽館」！

玩味旅社不但把每間房都當成創意策展空間，更置入許多前衛又燒腦的「思辨設計」作品。

另一間獲得網路人氣獎、隸屬「天成文旅」（COSMOS CREATION）品牌的「華山町」，則融合1950年代的金融業舊倉庫特色，以及周遭社區的酒廠產業記憶，讓它以設計旅館的有趣面貌重新回到現代社會。

走入大廳，你會看到無梁板構造和漏斗狀圓柱等二次大戰後的美式建築風格，而從雙層鐵窗、圓形透氣孔、金庫鐵門等元素，也可察覺多年來鮮明的金融機構歷史痕跡。

不僅如此，華山町還設計出：信用卡造型房卡、早餐金幣、金色馬克杯等系列商品。一樓的銀行金庫原址，如今更成為遊客最愛拍照、打卡的裝置藝術景點，讓人笑開懷地拿著金磚合影，說這裡是全台「含金量」最高的旅館，應不為過。

歷史超過一甲子的銀行舊址，如今改造為潮味十的設計旅館「華山町」，一樓轉角的老金庫，成了最佳打卡景點。

新期許：從老屋開始，帶動街區活化

最後，過去外界關注老屋改建的焦點，多半集中於建築本體的翻修手法和設計美感。

時至今日，黃金樺認為，「現在，大家更希望要有『公共性』！」寄望從老屋本身帶動周圍鄰里和街區空間（Neighborhood）的活化，替老舊社區引入更多活水和改變元素。

從眾多作品裡脫穎而出，被評審賦予經營特別獎、原為北一女教師宿舍的「台北NPO聚落」（Impact Hub Taipei）就是這樣的例子。

原本荒廢近20年的四層樓建築，透過一番整建和維護，如今不但成為色彩豐富、光線明亮的共同工作空間，還吸引了多家非營利組織、社會企業、青創單位與公益商店進駐，不僅成為刺激社會良性質變的基地，更是政府部門與民間團隊最新的公私協力成功案例。

獲得本屆故事特別獎的作品「台北NPO聚落」，前身為棄置多年的公立學校職員宿舍。

19年來完整參與評選過程、看遍近850件案例的台北市都更處處長方定安觀察，由民間自發啟動的改造案例愈來愈多，顯見在城市進步的過程中，老屋不是非得打掉重蓋或等待都更等，只要經過適當的整建、維護與活化，就可能成為改變街區風貌、為地方灌注新生命力的創新起點。


【本文摘自遠見雜誌《城市學》頻道；更多文章請上官網：https://city.gvm.com.tw/

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