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威剛Q3毛利率大幅回升　每股賺1.94元、近八季新高

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威剛AROBOT AI家用機器人發表會。（圖／記者莊友直攝）

▲威剛董事長陳立白。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

記憶體模組大廠威剛（3260）今（11）日公布第3季財報。在記憶體價格止跌、需求回溫下，第三季獲利大幅超越上半年獲利總和，單季稅後淨利4.23億元、季增逾2.8倍；毛利率16.22%，也創10季以來新高；每股稅後盈餘達1.94元，為近八季新高。

威剛表示，今年7月起因國際貿易紛爭和傳統新品上市出現備貨需求，記憶體現貨價陸續回升，下游客戶備貨態度轉為積極，公司在採購及庫存管理雙重優勢下，帶動第三季合併營收季增16.49%、達64.93億元；本業獲利也大幅躍升。第三季毛利率一舉成長至16.22%，較前一季提升近8個百分點。

請繼續往下閱讀...

受記憶體價格走勢影響，威剛前三季合併營收雖較去年同期減少25%、為184.73億元，但在公司以提升獲利能力為導向，且積極拓展高毛利率新事業的布局下，前三季平均毛利率明顯改善，由去年同期的6.28%成長近6個百分點達12%。

累計前三季稅後淨利成長2.7倍、達6.85億元；屬母公司業主淨利為6.96億元，年成長221%，累計前三季每股稅後盈餘達3.19元。

威剛強調，第四季起國際大型資料中心訂單陸續回籠，新款智慧手機記憶體搭載容量不斷提升，記憶體需求逐步增溫，產業景氣已脫離循環谷底。公司樂觀預期，隨著下一波5G、AI、車用電子等新應用與市場需求相繼出現，資料處理及傳輸需求將大幅翻升，全球記憶體產業將再次恢復成長動能，2020年記憶體價格水準可望相對優於今年同期表現。

除了在記憶體產業掌握成長契機，威剛在電競、工控、車載等新事業也將繼續擴大布局，包括獨家專利技術、客製化產品及人才招募等，為可見的獲利起飛期增添旺盛薪火

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