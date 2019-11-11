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獲利強強滾！15家金控前10月賺逾3000億　富邦金EPS破5元穩坐獲利王寶座

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▲▼10月份15家上市櫃金控獲利。（圖／記者紀佳妘、吳靜君製表，點圖可放大）

▲10月份15家上市櫃金控獲利。（圖／記者紀佳妘、吳靜君製表，點圖可放大）

記者紀佳妘、吳靜君／台北報導

上市櫃15家金控10月獲利今（11）日全數出爐，全體金控10月稅後純益220.89億元，累計今年1至10月稅後純益達3,186.46億元，其中富邦金前10月每股稅後盈餘（EPS）率先突破5元大關，穩居金控每股獲利王。

觀察金控獲利表現，富邦金以每股稅後盈餘5.22元，成為首家金控突破5元大關，穩居金控每股獲利王，緊追在後的是國泰金（4.18元），排名第三的則是中信金（2.05元），名列第四的是兆豐金（1.86元），成為公股表現最亮眼金控，至於第五名則是元大金（1.59元）。

請繼續往下閱讀...

富邦金今年前10月稅後淨利560.83億元，每股盈餘達5.22元，率先突破5元大關，儘管子公司富邦人壽單月和前10月獲利皆較去年同期減少，主要是股息收益旺季已過，且10月承保表現良好使得業務費用較高所致，不過初年度保費收入（FYP）持續領先同業。

國泰金10月稅後盈餘41.3億元，累計前10月稅後純益達562.8億元，超越去年全年獲利518億元，其中旗下國泰人壽今年1至10月稅後淨利達326.3億元，保單銷售以傳統型分期繳及投資型保單為主，成為獲利成長主要動能，其餘國泰世華銀行、國泰產險等子公司也表現穩健。

新光金10月稅後獲利2.89億元，旗下新光人壽單月出現虧損2.53億元，新光金副總徐順鋆表示，主要是新台幣上月強升5.8角，使得避險成本提高所致，但整體來看，新壽單月獲利與去年同期相比，已有大幅改善，且新光金前10月累計獲利192.87億元，也超越去年一整年的水準。

此外，台股10月氣勢如虹，指數維持在高點，也帶動公股金控獲利亮眼，兆豐金、合庫金、第一金與華南金10月整體獲利達到65.83億元，累計前10月稅後純益達709.03億元。隨著公股金控獲利表現亮眼，合庫金、第一金也宣布，若能幫員工加薪，幅度也上看5%。

兆豐金10月稅後純益為25.25億元，較9月獲利上揚近3%；累計前10月稅後純益252.73億元、每股稅後純益為1.86元，已經超越去年同期獲利，年增率約3%左右，其中子公司兆豐銀的財務操作包含股票、債券評價雙雙有貢獻，所以讓兆豐銀行10月稅後純益有20.38億元，累計前10月稅後純益213.96億元，不過目前因為仍處於低利環境之中，所以淨利息收益維持穩定。

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