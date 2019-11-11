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單身一族一切靠自己！　必學3大理財術教你存老本

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▲單身女，獨居女，宅，黃金單身，單身漢。（圖／pakutaso）

▲單身族應留意退休金流、醫療保障及安養信託等3大課題，才能打造無憂無慮的退休生活。（圖／pakutaso）

記者紀佳妘／台北報導

單身族群即將迎來專屬節日「1111光棍節」，除了搶電商祭出的超殺優惠外，累積資產也很重要，銀行提醒「YOLO族」應關注3大課題，包括準備充足的退休金流、完整的醫療保障及安養信託，打造無憂、自在的退休生活。

根據內政部戶政司人口資料統計，台灣近10年人口僅成長2.4%，但30歲以上的單身人口卻增加40%，並在去（2018）年正式超過600萬人，選擇不結婚、享受自由的「YOLO族」明顯增加。所謂的「YOLO」，原意為「你只能活一次（You Only Live Once）」，衍生成「及時行樂」的生活態度。

請繼續往下閱讀...

對單身族群來說，養兒防老不是人生選項，來自政府退休金、勞保或軍公教退撫也有破產疑慮，「準備充足的退休金流」更為重要。根據中信銀行與《遠見雜誌》合作的「2019家庭理財暨樂活享退指數大調查」，未滿50歲的受訪者在現階段理財規劃前3重要的項目中，皆未包含退休規劃。

中信銀行提醒，準備充足的退休金流應及早開始，不要錯過時間累積的複利效果，運用長期的投資組合累積退休金，同時分散投資風險，也可以透過還本壽險規劃退休，照顧老後生活。

以目前月收入為5萬元的上班族為例，退休後如希望維持8成所得替代率、每月4萬元的生活開銷20年至30年，即需要準備960萬元至1,440萬元，時間越長則需要更多，以因應長壽風險，是單身族群需正視的首要課題。

再者是需有「完整的醫療保障」，規劃老後獨居長照，單身族群老後遇傷病時，並無配偶與子女照顧，可能需負擔每月3萬元至5萬元不等的看護、安養中心費用，除透過政府推行長照2.0的機制協助，中信銀行建議規劃實支實付、癌症、重大傷病與長照保險，其中長照保障規劃尤其重要，在退休金流準備之餘，醫療照護費用是刻不容緩的次要課題。

單身族群如患失能、失智等病症，無法自行管理財富，身邊又無信任的人協助時，可事先透過銀行提供的財務管理機制安排「安養信託」，一旦無法或無暇自理時，可藉由客觀第三方銀行擔任受託人，協助相關金流、醫療支出等資金安排與支付。

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