景氣轉弱？　9月經常性薪資4萬1845元增幅創28個月新低

▲ 行政院主計總處今公布最新9月工業及服務業全體受僱員工經常性薪資。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（11）日下午公布9月經常性薪資平均4萬1845元、年增1.72%，增幅為28個月新低；累計1至9月經常性薪資平均4萬1766元、年增2.24%，增幅為近19年同期次高。主計總處表示，9月經常性薪資增幅低於2%，主因部分行業按月發放的績效獎金減少。

主計總處指出，9月工業及服務業全體受僱員工經常性薪資（含本薪及固定津貼）平均4萬1845元、年增1.72%；非經常性薪資（含獎金、紅利及加班費等）平均7139元、年增2.53%；併計經常性及非經常性薪資後，總薪資平均4萬8984元、年增1.83%。

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此外，主計總處表示，9月底全體受僱員工，包括外國籍與部分工時員工，人數為799.1萬人，較8月底減少3千人。至於這些受僱員工的經常性薪資平均為新台幣41,845元，較上個月減少0.61%，但比去年同月增加1.72%，不過，增幅卻是從3月以來，首次跌破2%的增幅，且創下28個月以來最小增幅。

主計總處分析，經常性薪資增幅不如過去前6個月，除了因為金融保險業按月發放的績效獎金比上個月減少，另外，營建工程業、機械設備製造業的薪資年增幅也都低於平均值，因此，使得9月薪資漲幅滑落至2%以下。不過，這是否代表景氣轉弱？

至於9月加計年終獎金、年節獎金、紅利以及加班費等的非經常性薪資為7,139元，合併經常性薪資後，總薪資為4萬8984元，較上個月減少3.87%，年增則為1.83%。至於9月總工時平均為163.1小時，年增3.7小時。