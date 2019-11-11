盛弘前3季毛利率達21%創歷史新高　EPS 1.62元

▲盛弘旗下躍獅智慧藥局。（圖／躍獅提供）

記者姚惠茹／台北報導

盛弘醫藥（8403）今（11）日公告2019年財報，第3季合併營收7.83億元，年減9.79％，稅後淨利0.78億元，年成長109.42％，每股稅後盈餘（EPS）為0.77元，主要是盛弘本業在醫院、健康管理、醫藥流通、專科服務4大項目穩定經營，加上合併躍獅藥局以及集團轉投資的效益初步顯現。

盛弘公告，前3季合併營收23.18億元，稅後淨利1.65億元，每股稅後盈餘為1.62元，較去年同期表現為佳；前3季平均毛利率為21％，較去年同期增加4個百分點，創歷史新高紀錄。

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盛弘表示，近年來以創新思維佈局醫療價值鏈，今年透過旗下精準健康公司收購哈佛健檢，擬結合旗下原有健診資源，以建立全方位健檢體系，並在9月宣布與優盛醫學（4121）簽署戰略合作協定，宣示旗下的兩大連鎖藥局系統「躍獅」與「佑全健康人生」進行合作，意即共202家的通路將分階段業務配合，目標朝向臺灣連鎖藥局龍頭地位邁進。

為實現大健康生態圈，盛弘將原有服務結合新科技，期以大數據分析創造大健康生態圈價值，目前已布建有盛雲電商智慧採購平台、社區型躍獅連鎖藥局、精準健診以及ALTC長照網四大醫療事業主軸，期許逐步擴大集團的產值，也樂觀預期成為盛弘未來的四大成長引擎。