前10月稅收破2兆元　創歷史新高　預估今年超徵上看500億元

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（11）日公布10月全國賦稅收入統計，根據統計前10月的實徵淨額已經破2兆元，為2兆1159億元，較去年增加626億元，年增率3%，也創歷史同期新高。

根據財政部統計，10月稅收實徵淨額為2466億元，較去年同期增加514億元，年增率為26.4%。累計前10月的實徵淨額有2兆1159億元，較去年同期增加626億元，年增率有3%；在達成率方面，前10月已經達成分配預算數102.8%，也占全年預算數的88.6%，由於房地產的回溫，土增稅有超乎預期；另外，營所稅的稅制優化等挹注，今年稅收估計會較預算數多300～500億元。

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財政部表示，由10月的稅收來看，主要是所得稅優化稅制，營所稅的稅率調整，加上營所稅的暫繳有增加；以及土增稅較原先預期好；遺產稅有大額進帳；新車掛牌數表現佳等，使整體稅收優於預期。

但是負面因素則是綜所稅調高4項扣除額，使申報稅額減少、退退稅金額多；節能家電減徵貨物稅等。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，今年前10月稅收創新高的稅目有，營所稅、關稅、房屋稅、牌照稅；已經達到今年全年稅收預算者有營所稅、綜所稅、遺產稅、房屋稅以及牌照稅。