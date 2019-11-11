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晶華旅展銷售破1.5億元　六福祭晚鳥優惠業績估成長二成

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▲晶華酒店集團旅展業績報捷，第一天最快完售的品項是栢麗廳套票組，優惠券約於開展後3小時全數售罄。（圖／晶華提供）

▲晶華酒店集團旅展業績報捷，第一天最快完售的品項是栢麗廳套票組，優惠券約於開展後3小時全數售罄。（圖／晶華提供）

記者林淑慧／台北報導

為期四天的台北國際旅展今（11）日落幕，今年旅展優惠幅度大，帶動買氣旺盛，晶華酒店集團旅展業績衝破1.5億元；另外，六福集團決定將線上旅展延長至15日，預估總業績將達4,200萬元，年增二成，超越目標業績。

觀察今年旅展表現，飯店業者表示，今年有國旅獎勵政策帶動旅遊風氣，加上近期股市改寫29年多來高點新紀錄，也讓消費景氣出現增溫，在各家業者祭出超值優惠下，成功吸引精打細算的消費者出籠，帶動旅展餐券、住宿券買氣。

請繼續往下閱讀...

年年推出超值商品造成民眾排隊搶購熱潮的晶華國際酒店集團，今年業績持續突破億元大關，截至今天下午五點鐘，現場總銷售業績已突破5200萬元，加上官網提前開賣的線上旅展銷售業績約8000萬，以及晶華旅展快閃店單日平均都有近百萬元的業績，集團總業績已經衝破1.5億元，與去年相比，業績成長超過15%，成績亮眼。

晶華表示，在旅展現場購買晶華優惠票券的民眾，排隊人龍數度綿延超過兩公里，許多品項更是於開展後迅速銷售一空，挹注業績表現；其中，旅展首日最快完售的品項，冠軍是栢麗廳套票組，優惠券約於開展後三小時全數售罄。

依據晶華統計，餐券銷售前五名為栢麗廳套票組、栢麗廳平日下午茶單人優惠折扣券套票、三燔本家平日壽喜燒或涮涮鍋放題優惠券、泰市場平日午餐雙人優惠折扣券、Just Grill單人沙朗牛排套票組，分別占餐券整體營收約一到一成五。

▲六福旅遊集團表示，線上旅展將再延長至15日，並自即日起推出晚鳥限定優惠。（圖／六福提供）

▲六福旅遊集團表示，線上旅展將再延長至15日，並自即日起推出晚鳥限定優惠。（圖／六福提供）

另外，六福旅遊集團表示，今年從線上早鳥至現場旅展，每天皆超越業績目標，現在更針對無法來到現場的民眾，線上旅展將再延長至15日，並自即日起推出晚鳥限定優惠；其中，大朋友最喜愛的「六福莊勇闖猛獸島住房專案9,999元」料將掀起另一波搶購風潮。

六福額外推出5組晚鳥限定商品，詢問度最高的「六福莊勇闖猛獸島住房專案9,999元」，入住剛果藍天客房外，另含活力早餐3客、六福村門票3張（兩日無限制進出）、勇闖猛獸島體驗3人次，再追加第4~6人免費入住(不含專案內容)，超狂折扣48折，可望挹注今年總業績達4,200萬元。

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