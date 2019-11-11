經銷商增加庫存　太景10月營收年增243%

▲太景-KY董事長暨總經理黃國龍。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

太景-KY（4157）今（11）日公布10月營收550.5萬元，月增243%，年增243%，主要是受到台灣經銷商文德藥業增加庫存的影響；至於第3季每股虧損0.14元，雖未如第2季轉虧為盈，但較去年同期收斂；今年前3季每股虧損也由去年同期的0.35元大幅縮減至0.13元。



太景表示，太捷信口服膠囊在台灣銷售快速成長，過去數月的銷量皆高於預期，目前進藥醫院家數已突破31間醫學中心及醫院，尚有數十家醫院正在進行採購及招標程序，再加上現已進入秋冬肺炎好發季節，臨床用藥需求勢必擴大。

太景指出，基於上述綜合因素，文德藥業看好太捷信未來的銷售及成長動能，因而決定進行一次性採購、增加藥品庫存，因此太景營收連帶產生波動，10月營收增至550.5萬元，月增243%，年增243%，而文德預計需數月消耗存貨。



太景也公告第3季稅後淨損1億，每股虧損較去年同期縮小至0.14元，雖不如第2季有C肝新藥二期臨床完成的500萬美元里程碑款挹注，但整體較去年同期收斂；前3季稅後淨損9,638萬，每股虧損0.13元，較去年同期的0.35大幅收斂，目前現金及約當現金及其他金融資產為7.3億元，足夠支應未來的營運開發。



展望營運，太景主要產品線一個個接續進入下一階段里程，近期利多消息不斷，董事長黃國龍表示，C肝新藥伏拉瑞韋合併療法的三期臨床試驗已進入收案最後階段，抗生素太捷信注射劑通過中國大陸藥證核准前查廠、並已申請台灣上市查驗許可。

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同時，太捷信口服膠囊也將在本月進行中國大陸醫保增補目錄談判，抗流感新藥TG-1000也已遞交中國大陸的Pre-IND溝通交流會議申請，同時正與多家中、日及歐美藥廠洽談授權中，期待明年能有成果公開。