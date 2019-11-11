失蹤75年找到了！美軍潛艇出海「神秘消失」　80官兵長眠沖繩海底

▲美軍潛艦灰鯨號失蹤75年，殘骸終於被發現。（圖／翻攝自lost52project.org）



記者王致凱／綜合報導

第二次世界大戰期間，美國海軍潛艦「灰鯨艦」（USS Grayback）1944年在琉球群島海域失蹤，艦上80名官兵下落不明。直到近日，美國調查團隊才找到潛艇下落，就長眠在沖繩本島西南方海底。

根據日本放送協會（NHK）11日報導，美國調查團隊「Lost 52 Project」致力於搜尋美軍失蹤船艦。團隊根據日本神戶市海軍歷史學家岩崎裕的推斷，近期於沖繩本島西南海域展開調查。

今年6月，團隊果然在435公尺的海底發現美軍灰鯨艦潛艇下落。從水下攝影機捕捉到的影像，可清楚看見一塊寫有USS Grayback Submarine字樣的金屬銘牌，還可以看出佈滿海草的船體，以及艦用螺絲等部件殘骸。

目前還不清楚灰鯨艦為何沉沒，但根據岩崎裕的研究調查，這艘潛艦很可能是在1944年2月26日遭日軍攻擊機擊沉。艦上80名官兵無人生還。

據悉，灰鯨艦曾擊沉多艘日本船隻，包括在1943年12月擊沉載有600多人的定期貨客船「湖南丸」，船上乘客大多為平民。日本那霸市為此還建立一處紀念碑悼念死者。協助此次調查的日本學者岩崎裕表示，「為了不遺忘在戰爭中失去生命的人們，希望這次發現能成為一次講述歷史的契機。」