　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本公寓男女雙屍案！男分手同居女友「12刀捅死」閨蜜　胸口插刀倒血泊中

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 警車,警察,日本警察。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲日本警方發現公寓男女雙屍血案。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者許力方、田暐瑋／綜合報導

日本櫪木縣真岡市發生驚悚男女雙屍案！11日凌晨警方在八木岡一棟公寓，發現2名20多歲的男女倒臥血泊中，男子胸口插著一把刀，女子也身中12刀死亡，初步調查，2人都是上班族，疑似29歲男子川上貴由刺殺21歲女子大竹七海後自殺，詭異的是，案發地是川上和前女友的同居處，鄰居聲稱下午曾聽到女子求救聲。

櫪木警方表示，11 日凌晨接獲女子報案，閨蜜疑似已經遭到前男友川上殺害。她聲稱，本來是住戶，和川上同居在那間公寓，分手後就搬離，和閨蜜大竹住在一起；當天拜託閨蜜回到套房幫忙收拾遺留的行李，自己在約200公尺外等候，結果遲遲等不到人回來，隨即報警說「我朋友可能被前男友殺了」。

警方在公寓2樓轉角的套房內發現了失蹤的2人，男子胸口插著一把長達約15公分的刀，女子則身中12刀，雙雙倒臥血泊中，緊急送醫仍宣告不治。初步調查，2人疑似在屋內發生爭執，川上一怒之下動手行兇，將前女友的閨蜜捅死。

77歲鄰居阿公供稱，當時曾聽到女子尖叫喊「救命」，以為在吵架，接著聽到手機鈴聲，響了2次，但都沒有人從屋內離開，後來看到警察到場，才知道樓上竟發生命案。

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！

ET快訊
住美國飯店別亂碰冰箱！　HowHow退房嚇歪「帳單破萬」：1
孫安佐巨胸女友開嗆：別說謊！　怒控有人「隱瞞實話跟真相」
短髮正妹點3份玉米筍！　朋友送來「剩3支」當場傻了：都沒切
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本公寓男女雙屍案！男分手同居女友「12刀捅死」閨蜜　胸口插刀倒血泊中

現實版「我的失憶女友」！他寫出10年相戀點滴　只為幫愛妻找回記憶

33歲噁女性虐女童「網路直播」滿足戀童癖獸慾　只為了賺8萬元

她帶交往5月男友見家人　雙方家長才自介完「老爸臉色慘白」秒變認親大會！

準備離婚…丈夫詭異來回學校與住家　妻報警破門驚見「4兒女全被吊死」

白宮核心圈拉攏「反川普救國家」　美前駐聯大使新書點名2高官

「正妹法官」穿法袍爆紅！超仙顏值引暴動...網：我願意接受審判

英國會改選前夕！臉書、推特備戰假消息　專家憂選民仍「被自己的政客騙」

外星海怪曝光「沒眼睛+整排銳牙」　美論壇瘋傳：魔鬼跟鰻魚的後代！

結婚禮成！新郎牽妻甜笑「背後高牆」秒碎裂倒塌壓死4人

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

傑哥不要！明星海龜製造假車禍　 摸到秒噴30萬...潛水客抱胸自保

違停遭勸離！心虛拒盤查開車逃　毒蟲踩油門撞員警怒嗆：開槍啊

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

惡整老媽！兒偷塞曼陀珠進可樂瓶 裝弱求助...她鄙視扭開滿臉大爆射

日本公寓男女雙屍案！男分手同居女友「12刀捅死」閨蜜　胸口插刀倒血泊中

現實版「我的失憶女友」！他寫出10年相戀點滴　只為幫愛妻找回記憶

33歲噁女性虐女童「網路直播」滿足戀童癖獸慾　只為了賺8萬元

她帶交往5月男友見家人　雙方家長才自介完「老爸臉色慘白」秒變認親大會！

準備離婚…丈夫詭異來回學校與住家　妻報警破門驚見「4兒女全被吊死」

白宮核心圈拉攏「反川普救國家」　美前駐聯大使新書點名2高官

「正妹法官」穿法袍爆紅！超仙顏值引暴動...網：我願意接受審判

英國會改選前夕！臉書、推特備戰假消息　專家憂選民仍「被自己的政客騙」

外星海怪曝光「沒眼睛+整排銳牙」　美論壇瘋傳：魔鬼跟鰻魚的後代！

結婚禮成！新郎牽妻甜笑「背後高牆」秒碎裂倒塌壓死4人

A-Lin小巨蛋三場票房秒殺　無預警又宣佈好消息！

蟹殼卡喉嚨想用牙刷撈...「咻」一下整根吞下肚！18cm卡胃拉不出

林志玲台南世紀婚不收禮金！　「婚宴伴手禮」疑曝光

領先全台南紡點亮幸福聖誕樹　董座慨贈335萬巴士助弱勢圓夢

韓國瑜談「蔡賴配」：像武大郎跟潘金蓮蓋一條棉被　兩人無法齊心

《白頭山》河正宇X李炳憲卡司超狂！馬東石造型公開網歪頭

接觸美的事物才能激發創意　歐都納送每位設計師「萬元治裝費」

過了「愛情保鮮期」就冷淡？4招幫你點燃激情、找回熱戀感

利特撿到粉絲錢包…2天後「在機場認出失主」親自歸還！　超暖舉動全被錄下

天才媽花3900元打造「超夢幻小屋」　藏身小閣樓…如進到二次元少女空間

國際熱門新聞

準備離婚　夫怒吊死4兒女

他拍「人狗激戰噁爛片」　天真傳給FB好友求＋1

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

穿太露才被性侵？她PO照嗆：連狗都懂

拳王陪練吃重拳倒地…　27歲慘死

IS魔爪掐住亞洲　台灣也中

俄學者墜河包藏女屍塊　河中再撈出一具骷髏

Instagram取消「按讚數」！美用戶下周受影響

子瑜被擠出百大美女榜　Lisa奪冠

東奧主場挖出187具骨骸！死者疑遭凌虐

白衣正妹胸前透2顆「害羞點點」

12台人自費赴日救災　日人暖哭了

歷史家落水　背包挖出「被肢解女學生手臂」

男大生後翻2圈跳水　下秒「正面入水」有夠痛

更多熱門

相關新聞

40年透天換20年公寓！　網勸退：你會後悔

40年透天換20年公寓！　網勸退：你會後悔

桃園一名住在透天的網友表示，他最近在猶豫是否要40年透天換20年大樓公寓，由於目前還有100多萬貸款還沒繳完，而且他看中的公寓屋齡相對較新，生活機能也不錯，讓他非常猶豫。網友的回應則是一面倒，全勸他千萬不要換，「真的不要傻傻的換，用現在的透天實坪，換公寓的公設虛坪，你會後悔。」

掐傳播女悶殺2幼子　男友曾回現場

掐傳播女悶殺2幼子　男友曾回現場

「青眼白龍」刺藍雙眼失明3週　像玻璃狂刮

「青眼白龍」刺藍雙眼失明3週　像玻璃狂刮

女友劈腿女助理　男崩潰：打到妳當狗爬

女友劈腿女助理　男崩潰：打到妳當狗爬

關鍵字：

公寓同居櫪木真岡自殺雙屍

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

國中師畸戀13歲女　狂砍22刀殺全家

米砂宣布退出網紅界！哭訴：除了死掉不知道該怎麼辦

米砂認「為孫安佐墮胎」！狄鶯無奈回應

女婿「床上激戰」岳母　女兒淡定錄影！

男嬰喝母乳狂吐！竟是小腸扭轉900度　

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

孫安佐女友是大9歲「火辣巨胸網紅」！超兇私照曝光

任容萱演技被批「說話不清楚」　哽咽吐心聲

台北男陽台抽菸　隔壁孕婦氣炸求償10萬

長灘島蜜月5天！豬隊友「全程黏手機」

準備離婚　夫怒吊死4兒女

買20年儲蓄險「多賺3萬7」！他剛繳5個月：很想解約

酒店拍照「綠臉女站角落」他嚇問通靈師

李佳芬引《民法》轟教育　一翻法典糗了

更多

最夯影音

更多
不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》
超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面