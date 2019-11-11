日本公寓男女雙屍案！男分手同居女友「12刀捅死」閨蜜　胸口插刀倒血泊中

▲日本警方發現公寓男女雙屍血案。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者許力方、田暐瑋／綜合報導

日本櫪木縣真岡市發生驚悚男女雙屍案！11日凌晨警方在八木岡一棟公寓，發現2名20多歲的男女倒臥血泊中，男子胸口插著一把刀，女子也身中12刀死亡，初步調查，2人都是上班族，疑似29歲男子川上貴由刺殺21歲女子大竹七海後自殺，詭異的是，案發地是川上和前女友的同居處，鄰居聲稱下午曾聽到女子求救聲。

櫪木警方表示，11 日凌晨接獲女子報案，閨蜜疑似已經遭到前男友川上殺害。她聲稱，本來是住戶，和川上同居在那間公寓，分手後就搬離，和閨蜜大竹住在一起；當天拜託閨蜜回到套房幫忙收拾遺留的行李，自己在約200公尺外等候，結果遲遲等不到人回來，隨即報警說「我朋友可能被前男友殺了」。

警方在公寓2樓轉角的套房內發現了失蹤的2人，男子胸口插著一把長達約15公分的刀，女子則身中12刀，雙雙倒臥血泊中，緊急送醫仍宣告不治。初步調查，2人疑似在屋內發生爭執，川上一怒之下動手行兇，將前女友的閨蜜捅死。

77歲鄰居阿公供稱，當時曾聽到女子尖叫喊「救命」，以為在吵架，接著聽到手機鈴聲，響了2次，但都沒有人從屋內離開，後來看到警察到場，才知道樓上竟發生命案。

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