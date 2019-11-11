柯市長帶頭動起來！　東區店面空置數下降約4成

▲台北市長柯文哲收下永慶房屋的「誠實房價報告書」。（圖／永慶房產集團提供）

記者張菱育／台北報導

為了讓台北市東區商圈重返熱絡景象，7月曾舉辦大型封街活動，而本月9日台北市長柯文哲再訪東區，主持Happy Family夜光遊行及耶誕點燈活動，為即將來臨的聖誕佳節提前點燃歡樂氣氛，持續帶動人潮湧入東區。而根據房仲業者調查，今年2月至9月，店面空置數降低42%，也顯示東區商圈正在逐步復甦。

根據永慶房屋調查「東區店面空置數」自今年2月至9月，空置店面數從245間降低至142間，店面空置數降低42%。永慶房屋大安區協理簡國維提供「永慶實價登錄3.0-誠實房價報告書」給市長柯文哲，將成交資訊落實至門牌的行動，協助消費者掌握透明、完整資訊，做出正確的購售屋決策。

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自11月中起，永慶房仲網、永慶快搜App也將陸續推出「永慶實價登錄3.0」專區，提供揭露至門牌的成交行情資訊，讓消費者免費查詢。全台永慶不動產門店也將提供「透明房價一覽表」，將成交行情揭露至門牌，協助民眾便利查詢。

▲自11月中起，永慶房屋將提供揭露至門牌的成交行情資訊。（圖／永慶房產集團提供）

在北市府團隊大力支持下，還有台北市東區商圈發展協會、光武里里長暨東區發展協會理事長韓修和，及在大安區有超過20家服務據點的永慶房屋，五力結合，繼7月「混東區」活動後，為迎接即將到來的聖誕節，再次將東區妝點成歡樂的耶誕商圈，永慶房屋的夥伴也在整晚的活動中，協助現場交通動線引導，並在夜光遊行中，準備了繽紛的氣球，發送給參與遊街的大小朋友們，用實際行動支持東區商圈動起來。

預估2020年至2024年，東區商圈5年內將有6筆住宅和商辦開發案完工，包括三圓正義國宅案、台電大安超高變電所地下化改建旅館案、富邦忠孝懷生都更案、元大商銀辦公總部案、統創建設「統創緻」、志榮建設「BR4」等6大案，預估將能重塑東區天際線，北市商圈排名也將重新洗牌。

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