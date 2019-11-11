桃園市出現2.1億元土增稅大案　挹助國庫10月土增稅收攀至91億元...年增率2成

▲桃園街景。（圖／台慶不動產提供、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

台商資金回流、大面積土地交易熱絡，使得今年土增稅收升溫。財政部今（11）日公布10月全國賦稅收入，10月的土地增值稅實徵淨額達91億元，較去年同期增加15億元，年增率有20.1%，其中最大筆的案件是桃園一筆不動產交易，單筆土增稅就有2.1億元，大幅貢獻土增稅。

財政部分析，根據地方稅局的解釋，主要是工業土地、台商回台等買土地，造就土地增值稅收增溫。

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根據財政部資料顯示，10月的土增稅實徵淨額有91億元，較去年同期增加15億元，主要是大額繳納案件增加，也同樣攀上高點；累計今年前10月的土增稅收有826億元，較去年同期增加65億元，年增率達8.6%。

據分析，今年的土增稅的大額稅款入帳，以及房地徵起件數的增加，以大額稅款來說，土增稅百萬元以上今年前10月就有931件，今年10月就有300件。

觀察今年的房市，顯然有明顯回溫，除了契稅有增加，台商回流買地、買廠房外，部分也有一般交易。統計資料顯示，今年10月土增稅徵起件數有5萬1345件，較去年同期增加3165件，累計今年前10月土增稅起徵件數48萬9896件，較去年同期增加5349件，年增率1.1%。