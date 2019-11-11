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亞獅康膽道癌新藥解盲失敗　新目標為異位性皮膚炎用藥

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▲亞獅康膽道癌新藥解盲失敗　新目標為異位性皮膚炎用藥。（圖／翻攝櫃買中心）

▲亞獅康-KY召開重大訊息說明會。（圖／翻攝櫃買中心）

記者姚惠茹／台北報導

亞獅康-KY（6497）今（11）日召開重大訊息說明會，宣布以Varlitinib治療二線膽道癌病患的試驗TreeTopp (TREatmEnT OPPortunity)的臨床試驗失敗，未來亞獅康-KY將專注於ASLAN004 及其他產品組合中有希望的分子開發，預計2020年初取得期中臨床數據。

中央獨立評估委員會(ICR)根據實體腫瘤反應評估標準(RECIST)評估varlitinib並未達到無惡化存活期(PFS)與整體反應率(ORR)的主要試驗指標。而varlitinib的安全性與已知的研究結果相同。

請繼續往下閱讀...

這項雙盲、隨機、雙臂的全球性研究自全球56處臨床試驗中心招收127位接受過第一線治療但疾病仍惡化的病患，試驗地點包括美國、歐洲、日本、澳洲與其他亞太國家。

Varlitinib合併capecitabine使用時無惡化存活期中位數為2.83個月，對照組無惡化存活期中位數則為2.79個月。Varlitinib的整體反應率(ORR)為9.4%，而對照組則為4.8%。

亞獅康表示，雖然試驗並未達到統計上的顯著差異，不過預先規劃的探索性分析證實一個次群組顯示出改善的療效，針對在中國進行varlitinib合併capecitabine治療二線膽道癌病患的JADETREE試驗之回溯性研究支持了這一發現。目前也正在對該數據進行進一步的分析。

亞獅康執行長傅勇表示，雖然這項研究的結果令人失望，但此次研究仍提供科學界這種具侵略性和缺乏研究的疾病的重要見解。隨著此疾病的盛行率越來越高，對全球造成的醫療負擔也日益增加。

未來亞獅康將繼續專注於開發產品組合中有希望的分子，包括正在進行中的ASLAN004針對異位性皮膚炎的研究，ASLAN004為IL-13的受體抗體，可阻斷IL-4和IL13的信號傳導，期待在2020年初可提出期中數據。

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