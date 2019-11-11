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亞股黑色星期一！港股大跌724點　陸股下跌1.83％...日韓台股也都跌

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▲▼台股今日盤中指數一度衝到11281.12點，再創1990年4月以來新高紀錄。股市示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股今日也受亞股動盪影響，收在 11,427 點。股市示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者謝仁傑／綜合報導

亞股今（11）日殺聲隆隆，主要股市包括日股、韓股、港股、陸股，全部跌成一片，其中，港股跌的最重，大跌724點，跌幅高達2.62%；陸股上証指數下跌1.83％，南韓股市下跌0.61％，表現都很弱勢，相對地，日股下跌0.26％，表現已經算是相對抗跌。

港股受到警民衝突情勢擴大的影響，今天盤中一度大跌821點，收盤仍然重挫724點，跌幅高達2.62％，2萬7千點宣告失守。地產、零售、金融股都是重災區。

請繼續往下閱讀...

▲▼亞股。（圖／取自Yahoo股市）

▲香港恒生指數今大跌724點，收在 26,926 點。（圖／取自港交所）

陸股也沒好到哪去，終場，上證指數收跌 1.83%，報 2,909.97 點。

南韓 KOSPI指數收盤下滑至2,124 點或跌0.61%。

日經 225 指數下滑 60 點或 0.26%，報 23,331 點。

受到亞股普遍走跌、權值股下跌幅度擴大拖累，台股今（11）日表現也不佳，終場下跌 152 點、跌幅 1.31%，收在 11,427 點。

受不確定性增加影響，黃金由上週五的3個月低點反彈，上揚 0.4%，至每盎司 1,463.5 美元。


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