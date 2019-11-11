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葡萄王10月營收月增近17%　雙11可望挹注第4季營運

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▲葡萄王平鎮廠。（圖／葡萄王提供）

▲葡萄王平鎮廠。（圖／葡萄王提供）

記者姚惠茹／台北報導

葡萄王（1707）今（11）日公布財報，10月整體營收月增近17%，至於三大事業體，台灣葡萄10月營收月增近39%；子公司葡眾在寵物保健品「奇芮」加持下月成長15%；上海葡萄王接單趨穩，加上11月中國「雙11」購物節，可望挹注第4季營收，並為明年的營運加溫。

葡萄王表示，子公司台灣本土第一大直銷葡眾，在去年高基期狀況下，10月仍維持近6%的年成長動能，原有產品持續穩健，新產品陸續上市，搭配年底的會員衝聘高峰，營收值得期待。

請繼續往下閱讀...

台灣葡萄王10月營收優於預期，年成長51%，今年前10月累積營收較去年提升33%。自有品牌10月份一系列週年慶促銷，機能飲品搭配7-11廣告口卡，明星商品接續企業活動氣勢，推出登錄發票參加抽獎，總獎金高達70萬元等活動，虛實整合行銷策略，帶動整體業績成長。

接下來搶搭「雙11」購物節，相關節慶企劃活動開跑，營收表現後勢可期；海外代工部份，來自中國大陸、香港、新加坡、馬來西亞等地新客戶陸續下單，穩定的接單率，充足的產能，可大幅提升OEM/ODM實力。

上海葡萄王單月人民幣年增雖為負成長，但月成長上升近15%，顯示10月回升的接單率，搭配「雙11」促銷活動，客戶翻單動能漸強，11、12月月營收成長樂觀可見，值得期待。

產品部份，上海葡萄王上市的「法緹複合益生菌粉固體飲料」，近日榮獲2019年紐倫堡發明展1銅牌及1特別獎的殊榮，主要是含有可應用於降低體脂肪及體重健康管理的全新菌株GKM3專利菌株，至今已累計5金4特別獎。

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