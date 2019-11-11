富邦金前10月每股賺5.22元　奪下金控獲利王寶座

▲富邦金控今天公布10月自結稅後盈餘23.78億元，累計今年前10月稅後淨利560.83億元。（圖／資料照）
記者紀佳妘／台北報導
富邦金控（2881）今（11）日公布10月自結稅後淨利23.78億元，相較去年同期成長10%，累計今年前10月稅後淨利560.83億元，較去年同期成長7%，每股盈餘（EPS）達5.22元，率先突破5元大關，穩居金控美股獲利王寶座。
富邦金控旗下子公司富邦人壽10月稅後淨利為417萬元，獲利減少主要是股息收益旺季已過，且10月承保表現良好使得業務費用較高所致，累計前10月稅後淨利274.34億元。
富邦人壽前初年度保費收入（FYP）持續領先同業，今年前10月達1,808億元，較去年同期成長16%；總保費收入為4,965億元，較去年同期成長11%。
台北富邦銀行10月稅後淨利16.72億元，較去年同期成長10%，主要受惠於手續費收入與金融市場操作帶動收益成長。累計前10月稅後淨利185.91億元，較去年同期成長11%。北富銀資產品質維持穩健，今年10月底逾放比率為0.2%，備抵呆帳覆蓋率為648%。
至於其他子公司獲利表現，富邦產險10月稅後淨利1.64億元，較去年同期成長130%，累計前10月稅後淨利37.14億元，承保業務及投資績效皆維持穩健，簽單保費收入較去年同期成長9%。
富邦證券10月稅後淨利1.99億元，累計前10月稅後淨利為26.44億元，較去年同期成長29%，主要受惠市場行情帶動資本利得提升。