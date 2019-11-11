富邦金前10月每股賺5.22元　奪下金控獲利王寶座

中信金（2891）今（11）日召開法說會，2019年前3季稅前盈餘468.58億元，稅後盈餘為381.74億元，每股稅後盈餘（EPS）達1.92元。展望明年，中信金總經理吳一奎表示，台股維持在高點，會上也會下，這是歷史定律，加上「全球有3分之1或4分之1的政府國債呈現負利率」，因此在風險上進行分析與控管，不會承擔萬一的風險。