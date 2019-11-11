上周台股獲外資買超13.3億美元　投顧分析：短線須留意新聞頭條風險

▲ 台股連10週獲外資買超。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

上週中美貿易協議充滿正向消息，市場樂觀看待美中貿易進展，新興亞股延續漲勢；上週外資於多數亞股市場買超，其中以台股獲買超13.3億美元最多，亦是連10週獲外資加碼。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人蘇庫瑪．拉加指出，科技產品因其供應鏈全球化的性質而成為美中貿易爭端的核心，也引起一些新興市場投資者的擔憂，跨國企業正在積極佈局其他亞洲低成本製造中心，而越南和印度因具備蓬勃發展的製造業與低廉的人力成本，成為具吸引力的遷移地點，隨著跨國企業紛紛大舉對工廠、設備和供應鏈投資，蘇庫瑪．拉加預期這兩國都將從中受益。

請繼續往下閱讀...

但川普上週五（7日）再釋出干擾訊號，表示並未要免除大陸關稅。富蘭克林證券投顧分析，美中兩國邁向簽署第一階段協議的最後一哩路，然雙方仍有部分細節協商拉鋸、加上股市急漲後技術指標有過熱跡象，短線需留意新聞頭條風險；所幸美中雙方仍維持協商，預期年底前可望達成短期協議，輔以全球央行積極降息寬鬆的政策奏效，以及雙11光棍節及年底消費旺季起跑，資金可望由債轉股、延續風險性資產漲勢；建議投資人趁機檢視資產組合並汰弱留強，建議增持與景氣及利率正向連動的高收益債及新興國家當地債，股市則看好美股將續創新高，另價值型股票、歐股與新興股市則蘊藏補漲契機。

富蘭克林坦伯頓成長基金經理人彼得．摩斯特表示，市場面臨全球經濟成長放緩及不確定性增加的環境，具備穩定收益概念的公用事業及民生消費類股表現較佳，但評價面也較昂貴，反觀景氣循環類股如能源及原物料類股表現較差，但隨著評價面來到相對低檔且過度悲觀預期。彼得．摩斯特認為，市場隨時可能出現類股輪動，因此在類股佈局上採取防禦與循環兼備的啞鈴策略，而景氣循環類股面臨國際地緣政治風險等變數，因此更強調精選持股的重要性。