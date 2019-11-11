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穿戴式裝置需求增溫　Garmin 2019年Q3全球財報創4項新高

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▲▼D2 Delta PX除了可滿足生活所需外，還可飛行導航。（圖／Garmin提供）

▲Garmin第三季航空類別產品營收成長力道超乎預期。（圖／Garmin提供）

記者邱倢芯／台北報導

穿戴式裝置廠商Garmin今(11)日公布 2019 年第 3 季財報，總營收、毛利率、營運利益率與稀釋後每股盈餘皆創下今年單季度新高，與去年第三季相較，營收年增15%至9.34億美元，毛利率自一年前59.4%升至60.7%，營運利益率自一年前24.2%升至28.0%，營業收益年增33%，擬制性（Pro Forma）每股稀釋盈餘年增27%至1.27美元。

Garmin表示，第三季財報改寫歷史新高表現，營收與獲利雙雙優於市場預期，Garmin還上修了全年獲利展望，2019年營收目標自36億美元上修至36.5億美元，營益率預估值自23.2%上修至24.3%，擬制性每股稀釋盈餘預估值自3.90美元調高至4.15美元，分析師原先預期Garmin 2019年營收、每股盈餘各為36.1億美元、3.93美元。航空、健身休閒、戶外三大事業體預期在2019年將有亮眼的成長表現。

請繼續往下閱讀...

Garmin於10月30日調高旗下部分類別產品銷售額成長率預估值：航空自17%調高至20%、健身自13%調高至16%、戶外自10%調高至11%；航海、車用類別產品銷售額成長率預估值分別維持在12%、-15%。7月31日之前，Garmin預估2019年航空產品營收成長率為10%，換言之，第三季航空類別產品營收成長力道超乎預期。

整體2019年第3季Garmin航空類別產品銷售額年增28%至1.87574億美元、健身類別產品銷售額年增28%至2.43099億美元、戶外類別產品銷售額年增23%至2.58294億美元、航海類別產品銷售額年增9%至1.07694億美元。

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