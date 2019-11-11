33歲噁女性虐女童「網路直播」滿足戀童癖獸慾　只為了賺8萬塊

▲英國33歲女子卡拉漢（左）性虐女童，全程直播給戀童癖佩特利（右）。（圖／翻攝Ｎational Crime Agency）

記者吳美依／綜合外電報導

英國發生一起駭人的案件，33歲女子卡拉漢（Christine Callaghan）性虐待年幼女孩，將過程透過Skype直播，讓戀童癖佩特利（Dean Petley）觀看、滿足獸慾，只為了2,285英鎊（大約新台幣8.9萬元）的報酬。據了解，2人從事這項「交易」已經2年多，男方甚至會指導如何性虐小孩。

根據英國國家刑事局（NCA），佩特利家中被搜出一個加密硬碟，裡面存放了2年多以來的對話紀錄，顯示2人於2016年至2018年之間至少10個不同的時間點犯案，他甚至指導對方如何性虐女童。此外，警方還發現5張兒童不雅照、嫌犯正在觀看直撥過程的螢幕截圖，以及一部將近10分鐘的影片，記錄卡拉漢實施性虐的過程。

▲卡拉漢與佩特利於2016年至2018年間犯案，性虐女童並全程直播。（示意圖／123RF）



根據《獨立報》，2名嫌犯都已被逮捕，佩特利承認11項指控，被宣判8年有期徒刑。卡拉漢來自東薩西克斯（East Sussex），她8日出庭時也承認4項指控，目前尚未被宣判刑責。

英國警方指出，針對兒童的網路性犯罪過去4年翻倍成長。《太陽報》報導，國家刑事局行動主管布斯（Jason Booth）表示，「我們與警方每個月逮捕大約500名嫌犯，必須保護大約700名兒童。我們已經發現越來越多例子，網路讓兒童性犯罪越來越嚴重，規模與程度都在惡化。」

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