　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

結婚禮成！新郎牽妻甜笑「背後高牆」秒碎裂倒塌壓死4人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼婚禮,小型婚禮,禮服,結婚。（圖／翻攝自pixabay）

▲印度一間婚宴大廳的牆壁突然倒塌，壓死4人。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

印度中部城市海得拉巴（Hyderabad）於10日傳出一起可怕意外，新郎錢德拉薩卡（Chandrasekhar）與新娘施瓦娜（Swapna）剛結束結婚儀式，臉上止不住幸福的微笑，此時身後高牆卻硬生生碎裂、倒塌，造成4名賓客死亡、1人受傷。據了解，婚宴大廳最近才整修完畢，第一次開放營運。

新郎、新娘與家屬站在舞台上，與現場賓客一同見證共結連理的時刻，儀式才剛結束，他們身後的高牆卻倒塌，現場碎石噴飛、塵土飛揚。根據《印度斯坦時報》，其中1人當場死亡，另外3人被緊急送往奧斯曼尼亞綜合醫院（Osmania General Hospital），急救後仍宣告不治，幸好傷者的情況已經穩定下來。據了解，沿牆停放的10台摩托車與2輛嘟嘟車（Autorickshaws）也被破壞。

紅磚塊。（圖／Pixabay）

▲新人的結婚儀式剛剛結束，身後高牆就應聲倒塌。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

安珀特（Amberpet）警方表示，意外發生於下午2時左右。副局長雷迪（M. Ramesh Reddy）表示，婚宴大廳近日才重新整修、裝潢，業者決定新砌一道牆，騰出停車空間，「這是婚宴大廳開放以後第一次使用，我們將會針對業者『疏於確保建築品質』的行為採取行動。」

根據《印度時報》，新娘的父親表示，「我們真的嚇壞了，什麼都看不見，我無法想像，如果牆往裡面崩塌，倒在我們所站的地方，將會發生什麼事情。」新娘的表姐說道，「如果牆往另外一邊倒塌，情況可能會更悲劇，因為儀式完成以後，大家都會湧上去給予祝福。」

一名婚宴大廳的員工當時正忙著準備午餐，突然聽見震耳欲聾的聲響，接下來只看見滿滿的煙霧與塵土，「我嚇了一大跳，衝到舞台前看看發生什麼事，趕快把新郎與新娘帶到安全的地方。」 

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
帶交往5月男友見家人　雙方家長自介完「老爸臉慘白」秒變認親大
快訊／高雄林園近海膠筏翻覆！2人失蹤　陸海空搜救中
直播／1111三罷釀流血衝突　林鄭月娥出面回應了
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬來西亞前首相「貪汙3億」7項罪名成立　將出庭宣誓自辯

12歲男童滑倒秒被「拖下水面」！　大水管把他吸進激流…翻滾5秒噴出

玻利維亞總統請辭！墨國外長：政變不該存在　中南美多國譴責示威

美軍全數撤離敘北→500人留守　軍方高官：持續打擊IS

「變態父女檔」擄走熟女當性囚、痛毆！　7天後丟到沙漠等死

玻利維亞7城警察「撤路障、升國旗」宣布加入反政府示威者

川普：中國供應鏈「像雞蛋一樣」全部碎光　貿易協商必須對美有利

無期徒刑囚犯「死了又被救活」！　他辯「服刑完畢」求釋放

柏林圍牆倒塌30周年！　梅克爾：自由民主並非不證自明

五角大廈：敘利亞北部油田「營收全歸庫德族」充實防衛力量

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

傑哥不要！明星海龜製造假車禍　 摸到秒噴30萬...潛水客抱胸自保

違停遭勸離！心虛拒盤查開車逃　毒蟲踩油門撞員警怒嗆：開槍啊

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

惡整老媽！兒偷塞曼陀珠進可樂瓶 裝弱求助...她鄙視扭開滿臉大爆射

現實版「我的失憶女友」！他寫出10年相戀點滴　只為幫愛妻找回記憶

33歲噁女性虐女童「網路直播」滿足戀童癖獸慾　只為了賺8萬塊

她帶交往5月男友見家人　雙方家長才自介完「老爸臉色慘白」秒變認親大會！

準備離婚…丈夫詭異來回學校與住家　妻報警破門驚見「4兒女全被吊死」

白宮核心圈拉攏「反川普救國家」　美前駐聯大使新書點名2高官

「正妹法官」穿法袍爆紅！超仙顏值引暴動...網：我願意接受審判

英國會改選前夕！臉書、推特備戰假消息　專家憂選民仍「被自己的政客騙」

外星海怪曝光「沒眼睛+整排銳牙」　美論壇瘋傳：魔鬼跟鰻魚的後代！

結婚禮成！新郎牽妻甜笑「背後高牆」秒碎裂倒塌壓死4人

慎入！他一開洗衣機驚見「恐怖地獄」　38萬網友嚇歪：超毛的！　

中信盃／三光國中四戰全勝奪首冠　教頭：心態是最大收穫

《日韓軍情協定》南韓堅持分手：恢復正常貿易才復合

亞股黑色星期一！港股大跌724點　陸股下跌1.83％...日韓台股也都跌

柯市長帶頭動起來！　東區店面空置數下降約4成

Selina認「今年生日其實很難受」　公開與任容萱私訊內容...網全哭了

宮廟師父「妳背後有隻鳳凰」：一定生女！　女星連2胎兒子：再懷男就輕生

關懷老人用路安全　警呼籲長者須著顯眼衣物外出

NU'EST白虎也要solo來台見粉絲啦！選定「浪漫日期」地點也出爐

油頭清秀男車廂內掏出下體　趁前方女乘客蹲著休息狂戳她額頭

12強／林泓育安打變出局　墨西哥贏中華2次挑戰判決最關鍵

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

國際熱門新聞

穿太露才被性侵？她PO照嗆：連狗都懂

拳王陪練吃重拳倒地…　27歲慘死

IS魔爪掐住亞洲　台灣也中

他拍「人狗激戰噁爛片」　天真傳給FB好友求＋1

俄學者墜河包藏女屍塊　河中再撈出一具骷髏

Instagram取消「按讚數」！美用戶下周受影響

東奧主場挖出187具骨骸！死者疑遭凌虐

子瑜被擠出百大美女榜　Lisa奪冠

12台人自費赴日救災　日人暖哭了

歷史家落水　背包挖出「被肢解女學生手臂」

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

男大生後翻2圈跳水　下秒「正面入水」有夠痛

印尼推養小雞　改善兒童手機成癮

白衣正妹胸前透2顆「害羞點點」

更多熱門

相關新聞

人妻偷腥：在你這沒得到愛　夫獲賠40萬

人妻偷腥：在你這沒得到愛　夫獲賠40萬

王姓男子與妻子從2015年結婚，婚後他留美歸國後發現妻子不再熟悉，除了跟一名吳姓男子約會、拍親密合照之外，還懷疑妻子留宿與對方發生性關係，他向妻子挑明想挽回家庭，卻得到「我會維持這個家，可是我心裡有別人了」、「因為我愛的人不是你啊」等回應，讓他傷心欲絕離婚並求償，新北地院認定妻子與吳男明確侵犯配偶權，判賠40萬元。

男粉絲大17歲　約會偶像被當援交

男粉絲大17歲　約會偶像被當援交

花蓮62對新人集團結婚　贈50时電視成家禮

花蓮62對新人集團結婚　贈50时電視成家禮

女童拿空碗...站教室外癡等剩飯

女童拿空碗...站教室外癡等剩飯

被RECP孤立的台灣　終邁向邊緣化？

被RECP孤立的台灣　終邁向邊緣化？

關鍵字：

印度結婚意外

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

國中師畸戀13歲女　狂砍22刀殺全家

米砂宣布退出網紅界！哭訴：除了死掉不知道該怎麼辦

米砂認「為孫安佐墮胎」！狄鶯無奈回應

女婿「床上激戰」岳母　女兒淡定錄影！

男嬰喝母乳狂吐！竟是小腸扭轉900度　

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

台北男陽台抽菸　隔壁孕婦氣炸求償10萬

買20年儲蓄險「多賺3萬7」！他剛繳5個月：很想解約

任容萱演技被批「說話不清楚」　哽咽吐心聲

長灘島蜜月5天！豬隊友「全程黏手機」

李佳芬引《民法》轟教育　一翻法典糗了

進門就上鎖　女外送員巧回才脫身

酒店拍照「綠臉女站角落」他嚇問通靈師

銷售天后破門抓猴！崩潰驚見老公「騎上美艷親媽」

更多

最夯影音

更多
不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》
15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面