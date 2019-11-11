中信金總座吳一揆看2020年展望　點出資本市場2大隱憂





▲中信金總經理吳一揆。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

中信金（2891）今（11）日召開法說會，2019年前3季稅前盈餘468.58億元，稅後盈餘為381.74億元，每股稅後盈餘（EPS）達1.92元。展望明年，中信金總經理吳一揆表示，台股維持在高點，會上也會下，這是歷史定律，加上「全球有3分之1或4分之1的政府國債呈現負利率」，因此在風險上進行分析與控管，不會承擔萬一的風險。

中信金控今天舉行法人說明會，由中信金控總經理吳一揆及財務最高主管暨發言人邱雅玲共同主持。中信金今年前3季金控旗下各子公司獲利表現出色，其中，中國信託商業銀前9月合併稅後盈餘為252.12億元，台灣人壽保險公司則來到139.03億元。

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中國信託銀行營收穩健成長，與去年同期相比，存、放款動能強勁，淨利息收益率提升，穩健帶動淨利息收益成長；至於財富管理、信用卡、彩券、個人金融與法人金融等業務的手續費淨收益也較去年同期成長約10%。

另在保險業務方面，台灣人壽今年前9月總保費達628.71億元，第3季初年度保費為133.74億元，皆維持在業界第6名。此外，台灣人壽持續調整產品策略，並維持多元化投資組合、擴大投資資產，帶動利息淨收益與股利等經常性投資收益穩定成長，負債成本也持續降低。台灣人壽前3季稅後淨利較去年同期成長高達39%。

展望明年，吳一揆表示，今年以來市場變化莫測，尤其第1季市場出現強勁反彈，許多投資人來不及趕上這波反彈，到今天回頭看台股創新高，顯示中信審慎面對這一年變化，因此在資產、風險控制得宜下，今年前10月中信金稅前盈餘攀上501億元，一舉創下歷史新高，距離年底還有近2個月的時間，希望能持續保持戰果，能為股東繳出漂亮的成績單。

吳一揆指出，根據國際貨幣基金組織（IMF）預估，明年全球經濟成長率約為3.4%，主要是各國央行持續寬鬆貨幣政策，中信金預測，美國聯準會（Fed）明年將會再降息一次，另外中美貿易預期仍會邊打邊談，因此台灣若能在全球供應鏈體系找到價值，加上政府鼓勵台商境外資金回台，明年台灣經濟成長率可望上看2.5%。

不過，吳一揆擔憂資本市場的情況，主要是利率下跌，對保險公司的再投資是一種挑戰；此外，全球有3分之1或4分之1的政府國債呈現負利率，也是過去前所未見，暗藏很大的風險，因此中信金將在風險管理抓得更緊，小心布局股市及債市，期盼匯率在30至31之間，不會出現急升的狀況，否則將會影響保險公司的避險成本。