影／外資熱錢瘋狗浪？前外資分析師楊應超：追高要小心　僅台積電、鴻海和大立光可買

記者陳心怡／台北報導

在《雲端最有錢》今（11）日的節目中，邀請到的來賓是有「第一名的外資分析師」美譽的楊應超，他認為股市現在有點泡沫化，散戶追高要小心，在他眼中，台灣只有台積電、鴻海和大立光等三檔科技股可以買。

目前台股這波高檔，大家都知道是靠外資在推，但外資買台股到底是真情還是假意呢？楊應超說：「對外資而言，他們主要投資還是以本國股票為主，會以買美國股票優先，當美國股票漲很多後，才會找美國之外的市場投資，所以一定都是美國先漲，台灣後漲」。

再者，最近的趨勢是利息越來越低，楊應超表示，這樣的情況導致大家錢只能往股市放，而現在股市有點泡沫化，就是因為熱錢湧入的關係。而外資來台灣，其實對台灣了解不多，所以基本上是買大型權值股，像是台積電、鴻海和大立光，所以楊應超也認為台灣只有這三檔科技股可以買。

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但是，熱錢來得快，去得也快。楊應超提到，外國人的目的就是賺錢，永遠只看自己的利益，所以散戶要追高真的要小心，因為一般來說，也沒辦法預知外資的去留。

楊應超40歲出頭退休後，有個老師送了藏頭詩給楊應超，點出「應為當為，超然自得」字眼，如今他也出了《財務自由的人生》，就是希望把過去在外資當分析師的經驗，傳授及回饋給社會。