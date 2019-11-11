王文淵：政府盡快完成兩岸經貿協議　積極參與東協等自由貿易協定

▲ 工總理事長王文淵。（資料照／記者季相儒攝）

記者李瑞瑾／台北報導

全國工業總會今日舉行第73屆工業節大會，工總理事長王文淵致詞時表示，產業界肯定政府推動的台商回流方案，希望政府可以持續維護產業環境，並呼籲政府積極加入自由貿易組織，且對中美貿易衝擊提出具體因應策略，給予產業界發展彈性。

王文淵提及，今年國際間受到主要國家貿易爭端、經濟放緩、地緣政治因素影響，全球經貿正在持續走弱，但台灣因台商回台投資法案給予了產業界支撐。

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王文淵認為，台商回台方案引回了149家優質台商、帶來6200多億元投資，以及創造5萬5千個就業機會，產業界也對此感到肯定，也希望政府能為這些優質台商創造合理的環境，讓他們可以長期耕耘台灣。

另一方面，王文淵表示，日前曾赴瑞士參訪並簽訂合作合約，看到他們廠房在自動化、注重創新、研發方面的努力，產品品質高、附加價值也高，希望台灣也能跨出去，共同合作開發高質量產品經貿市場。

此外，王文淵更呼籲政府盡快完成兩岸經貿協議，以維護兩岸經貿關係；也希望政府積極參與東協與其他自由貿易、經濟整合組織。

而對於中美貿易戰對台商帶來的衝擊，王文淵也希望政府能夠為這些台商提出具體因應政策，以免產業斷鏈。