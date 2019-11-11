FPX直落三奪《英雄聯盟》世界冠軍　LWX批G2「打得不行！」

鏡週刊／圖文

《英雄聯盟》2019世界冠軍昨（10）日晚間出爐，來自中國LPL賽區的FunPlus Phoenix（FPX），毫無懸念以直落三比數，橫掃歐洲LEC賽區G2 Esports（G2）奪冠。

本屆《英雄聯盟》世界大賽從 10 月初展開，LPL賽區冠軍FPX與LEC賽區冠軍G2一路過關斬將，闖入在法國巴黎的雅高酒店體育館舉行的最終決賽。在五戰三勝的賽制中，G2面對FPX這個強大對手幾乎是從頭到尾被壓制，除了第一局互有來回、打了40分鐘，接下來FPX幾乎是打得G2毫無招架之力，分別只耗費25分鐘、30分鐘就結束比賽，以3：0奪下今年的世界賽冠軍，總決賽 MVP則由FPX的打野選手Tian獲得。

由於整場賽事呈現一面倒的態勢，FPX的AD選手LWX在受訪時也直言：「我覺得不是我們打得太好，是對手打得不行」；這樣的回應除了讓巴黎賽事現場有些噓聲出現，後續在社群上也引起熱烈討論。

請繼續往下閱讀...

繼去年IG奪冠後，今年FPX又再度登頂，LPL賽區已連續兩年將《英雄聯盟》世界冠軍獎盃抱回家，顯示中國電競實力崛起，韓國已不再一枝獨秀。而台灣戰隊近年在世界賽都沒有太突出的表現，本屆三支隊伍也都止步於小組賽。明年台港澳LMS賽區將走入歷史、與東南亞聯賽（LST）成立新的PCS聯賽，或許新的變革會有新的契機，期待明年台灣戰隊能夠打出不一樣的表現、在世界賽獲得佳績。



更多鏡週刊報導

日本「第一美尻」宣布結婚 對象是《快打旋風》電競選手

暴雪總裁再談聰哥事件：不贊成、也未授權網易「維護國家尊嚴」的貼文

韓國隊首次翻船！《鬥陣特攻》世界盃美國隊奪冠