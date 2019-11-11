　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

FPX直落三奪《英雄聯盟》世界冠軍　LWX批G2「打得不行！」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

鏡週刊／圖文

《英雄聯盟》2019世界冠軍昨（10）日晚間出爐，來自中國LPL賽區的FunPlus Phoenix（FPX），毫無懸念以直落三比數，橫掃歐洲LEC賽區G2 Esports（G2）奪冠。

本屆《英雄聯盟》世界大賽從 10 月初展開，LPL賽區冠軍FPX與LEC賽區冠軍G2一路過關斬將，闖入在法國巴黎的雅高酒店體育館舉行的最終決賽。在五戰三勝的賽制中，G2面對FPX這個強大對手幾乎是從頭到尾被壓制，除了第一局互有來回、打了40分鐘，接下來FPX幾乎是打得G2毫無招架之力，分別只耗費25分鐘、30分鐘就結束比賽，以3：0奪下今年的世界賽冠軍，總決賽 MVP則由FPX的打野選手Tian獲得。

由於整場賽事呈現一面倒的態勢，FPX的AD選手LWX在受訪時也直言：「我覺得不是我們打得太好，是對手打得不行」；這樣的回應除了讓巴黎賽事現場有些噓聲出現，後續在社群上也引起熱烈討論。

請繼續往下閱讀...

繼去年IG奪冠後，今年FPX又再度登頂，LPL賽區已連續兩年將《英雄聯盟》世界冠軍獎盃抱回家，顯示中國電競實力崛起，韓國已不再一枝獨秀。而台灣戰隊近年在世界賽都沒有太突出的表現，本屆三支隊伍也都止步於小組賽。明年台港澳LMS賽區將走入歷史、與東南亞聯賽（LST）成立新的PCS聯賽，或許新的變革會有新的契機，期待明年台灣戰隊能夠打出不一樣的表現、在世界賽獲得佳績。


更多鏡週刊報導
日本「第一美尻」宣布結婚　對象是《快打旋風》電競選手
暴雪總裁再談聰哥事件：不贊成、也未授權網易「維護國家尊嚴」的貼文
韓國隊首次翻船！《鬥陣特攻》世界盃美國隊奪冠

ET快訊
2019最佳手機排行　2年前iPhone舊款機意外上榜
速食店陪過光棍節！摩斯大薯買一送一　配偶欄空白比薩11元
1歲女嬰遭保母重摔「右半邊全癱+腦部萎縮」　母崩潰：1周復健
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

客吃牛排不要麵「想多換一塊肉」　拒加錢硬拗...他傻：你臉上就有厚厚2塊

用同理心走進閱讀障礙者世界　他們奪國際學生設計「年度大獎」

陪伴衝過終點線就蒸發！艾登自曝「原味冠軍帽」遺失64天　順澤宮秒遞新帽

機車後座插棍子！大綁黃紙「紅線纏多圈」固定把手上　他好奇：什麼作用

市售蒸氣掛燙機大抽檢！　10件有2件不合格「甚至可能觸電」

FPX直落三奪《英雄聯盟》世界冠軍　LWX批G2「打得不行！」

吃1顆抵18條香腸！農委會公布「亞硝酸鹽清除力」前三名芭樂全包了

網紅行銷怎麼做？ 程世嘉告訴世新師生：AI人工智慧提供最佳建議

長榮RIMOWA過夜包掰！11/15起Ferragamo接棒　全新款式曝光

基隆彩色漁村奪「景觀界奧斯卡」殊榮　你的IG上還沒有#Keelung就太low了！

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

傑哥不要！明星海龜製造假車禍　 摸到秒噴30萬...潛水客抱胸自保

違停遭勸離！心虛拒盤查開車逃　毒蟲踩油門撞員警怒嗆：開槍啊

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

主子修指甲被套「防毒面具」超無奈　反抗無效...歪頭開掌：都給你剪啦

調皮汪幫「開箱」姐心愛眼影盤 她崩潰吼：白癡哦這很難買欸QQ

客吃牛排不要麵「想多換一塊肉」　拒加錢硬拗...他傻：你臉上就有厚厚2塊

用同理心走進閱讀障礙者世界　他們奪國際學生設計「年度大獎」

陪伴衝過終點線就蒸發！艾登自曝「原味冠軍帽」遺失64天　順澤宮秒遞新帽

機車後座插棍子！大綁黃紙「紅線纏多圈」固定把手上　他好奇：什麼作用

市售蒸氣掛燙機大抽檢！　10件有2件不合格「甚至可能觸電」

FPX直落三奪《英雄聯盟》世界冠軍　LWX批G2「打得不行！」

吃1顆抵18條香腸！農委會公布「亞硝酸鹽清除力」前三名芭樂全包了

網紅行銷怎麼做？ 程世嘉告訴世新師生：AI人工智慧提供最佳建議

長榮RIMOWA過夜包掰！11/15起Ferragamo接棒　全新款式曝光

基隆彩色漁村奪「景觀界奧斯卡」殊榮　你的IG上還沒有#Keelung就太low了！

BMW「3系列最強柴油」M340d xDrive明年3月亮相、僅供旅行車？

「弟弟從不偷吃食物！」男友問話突破盲點...她尬笑：原來我都吃廚餘

「大家為這個孩子集氣」1歲女嬰疑遭虐未脫險　20歲母及同居人送地檢署

12強／擊敗台灣　墨西哥教頭：情蒐少靠信賴

天橋上與示威者理論！綠衣男突遭「全身淋易燃液體」...下秒引燃成火人

香港醫管局：「三罷」至少49人送醫…最小僅11歲　中彈青年、火人命危了

馬來西亞前首相「貪汙3億」7項罪名成立　將出庭宣誓自辯

客吃牛排不要麵「想多換一塊肉」　拒加錢硬拗...他傻：你臉上就有厚厚2塊

【名家看民調】吳崑玉／吳老先生要一席呀！依呀依呀喲！

12強／江少慶領軍只讓墨西哥拿2分　墨賽會最低分勝

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

生活熱門新聞

買20年儲蓄險「多賺3萬7」！他剛繳5個月：很想解約

長灘島蜜月5天！豬隊友「全程黏手機」

酒店拍照「綠臉女站角落」他嚇問通靈師

公車猛烈一煞「鏘～」情侶丟臉衝下車

一芳水果關30店：不放棄台灣市場

愛犬過世後老婆懷第二胎！　女兒一句話讓夫妻淚崩

司機被阿飄纏7年關在家　友一問…祂：我是他妹妹！

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

台女赴日打工擺爛　旅店經理氣哭

休旅車被拖吊　台南女見「滿桌子的字」：快笑死

開店驚見詭異箱子　她一看嚇壞：誰的遺照

一周3變天！北台15°C冷3天V型降溫

40人吃3060！去零頭被拒「我宮廟總幹事」

鵝子尿床！人夫「到楊梅七百」客家人笑翻

更多熱門

相關新聞

日本第一美濕身誘惑　長腿翹臀超養眼

日本第一美濕身誘惑　長腿翹臀超養眼

RAV4舍弟！DAIHATSU 新款小型SUV

RAV4舍弟！DAIHATSU 新款小型SUV

國中師畸戀13歲女　狂砍22刀殺全家

國中師畸戀13歲女　狂砍22刀殺全家

【滅門師生戀6】凶宅半夜床會飄浮　G奶女星也住過

【滅門師生戀6】凶宅半夜床會飄浮　G奶女星也住過

林志玲、Akira「婚紗照現場」疑曝光

林志玲、Akira「婚紗照現場」疑曝光

關鍵字：

鏡週刊FPXLOL英雄聯盟G2

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

米砂宣布退出網紅界！哭訴：除了死掉不知道該怎麼辦

國中師畸戀13歲女　狂砍22刀殺全家

米砂認「為孫安佐墮胎」！狄鶯無奈回應

女婿「床上激戰」岳母　女兒淡定錄影！

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

男嬰喝母乳狂吐！竟是小腸扭轉900度　

台北男陽台抽菸　隔壁孕婦氣炸求償10萬

買20年儲蓄險「多賺3萬7」！他剛繳5個月：很想解約

李佳芬引《民法》轟教育　一翻法典糗了

任容萱演技被批「說話不清楚」　哽咽吐心聲

長灘島蜜月5天！豬隊友「全程黏手機」

進門就上鎖　女外送員巧回才脫身

銷售天后破門抓猴！崩潰驚見老公「騎上美艷親媽」

波比跳5個月　肥肚男練出6塊腹肌

更多

最夯影音

更多
不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》
15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面