11歲女慘遭牧師魔爪！拿手機錄下過程「這裡沒人」　2教區居民漠視

«Ti voglio bene, mi dai un bacio»: così don Mottola molestava una 12enne (che lo ha registrato) https://t.co/Pg5Y6BqsVJ — Corriere della Sera (@Corriere) November 9, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

義大利一名11歲小女孩先前用身上的手機，記錄下自己遭到天主教牧師莫托拉（Michele Mottola）性侵的過程，隨後她拿著這個錄音在兩個教區播放求助，但卻沒有人願意伸出援手，她更因此遭受牧師的威脅，更被冠上騙子的稱號。

根據《太陽報》報導，該名受害女童為了自保，將自己遭受莫托拉性侵的過程，用手機的錄音功能記錄下來，錄音中可以聽到莫托拉說「你想要被親吻嗎？」，隨後又在女童拒絕和抗議的時候說「這裡沒有人，你在害怕嗎？」

在另一份錄音檔中，同樣也可以聽到莫托拉跟女童的聲音，在一切的動作地結束後，莫托拉告訴女童「把自己擦乾。」儘管如此罪證確鑿，當女童將這些錄音在2個教區向其他人播放後，還是沒有人願意替女孩發生求救，而是選擇了漠視。

趨於無奈，女孩懇求莫托拉停止性侵的行為，但莫托拉卻在知道她將事情告訴附近居民後，反過來向女孩媽媽指稱，她是一個騙子，更大罵她「你就像一架伊斯蘭轟炸機，將人殺了之後還繼續前進。」

報導中指出，女孩原本因為羞恥，不敢跟媽媽說這件事，她認為牧師三不五時會送她禮物，而媽媽對此很開心，也認為兩人是朋友；不過莫托拉骯髒的行為最終被一名教區的居民揭發，而女孩母親則勇於將事情向主教報告，警方這才將莫托拉逮捕。