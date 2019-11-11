慎入！他一開洗衣機驚見「恐怖地獄」　38萬網友嚇歪：超毛的！　

實習記者陳妙津／綜合報導

日本一名網友日前在推特上PO出一張照片嚇壞一票網友，原PO並附文寫道「試圖從深淵中求助的亡靈們」，讓網友們紛紛直呼「毛毛的」。不過仔細一看會發現，照片中只是一些剛洗好的手套。

日本網友せせり表示，自己早上在幼稚園洗好手套後，一打開洗衣機便看到超恐怖末日景象，只見洗衣機中的手套齊齊朝上，彷彿是要撐開蓋子呼救一樣，宛如地獄中求救的亡靈們。

貼文立刻引發網友熱議，短短2天便已經有38.7萬人按讚，11.7萬人轉推，還有數百則留言。網友看了嚇得心驚膽顫，紛紛表示，「超恐怖」、「如果是我，一打開就會嚇到坐倒」、「讓人失禁欸」、「快把蓋子關上啊啊」、「地獄之門已經開起」。

許多網友聯想到任天堂大亂鬥的Master Hand、JOJO奇幻冒險中的恐怖場景，以及勇者鬥惡龍的Mad Hand，不少人也開始發揮P圖本領，把恐怖氛圍渲染得更加厲害。所幸原PO心臟十分強壯，沒有因為「恐怖景象」到太大驚嚇。

