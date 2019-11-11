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長榮航搶攻高端客添利器　攜手Ferragamo打造全新過夜包周五亮相

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▲長榮航空過夜包大改款，義大利精品品牌Salvatore Ferragamo 首次為航空公司打造的硬殼過夜包，成為長榮航搶攻商務客的利器。（圖／長榮航提供）

▲長榮航空過夜包大改款，義大利精品品牌Salvatore Ferragamo 首次為航空公司打造的硬殼過夜包，成為長榮航搶攻商務客的利器。（圖／長榮航提供）

記者林淑慧／台北報導

長榮航空今(11)日宣布機上服務用品即將大改款，皇璽桂冠艙/桂冠艙將提供義大利知名精品品牌Salvatore Ferragamo硬殼及軟式兩款過夜包，預計本周五正式亮相；另外，隨著新機交付擴大長程線航網服務，第三季營運表現樂觀，力拚全年財報獲利可期。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空導入787夢幻客機的同時，也推出全新的客艙服務，與國際頂尖設計師吳季剛合作並深受旅客好評的機上睡衣，將推出第二代新款式，豪華經濟艙也將提供與比利時知名品牌Kipling合作之過夜包，預計2020年第1季陸續上線，除提供旅客更時尚的飛行體驗，在新話題帶動下可望挹注客運穩定成長。

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▲長榮航空董事長林寶水(右一)、孫嘉明總經理(右二) 、李士亮副總經理(左一)以及立榮航空林志忠董事長(左二)歡迎民眾來長榮航空於「ITF台北國際旅展」特別打造的義式咖啡館專區品嚐咖啡。（圖／長榮提供）

▲長榮航空董事長林寶水(右一)、孫嘉明總經理(右二) 、李士亮副總經理(左一)以及立榮航空林志忠董事長(左二)歡迎民眾來長榮航空於「ITF台北國際旅展」特別打造的義式咖啡館專區品嚐咖啡。（圖／長榮提供）

長榮航空繼RIMOWA過夜包之後，將推出由義大利精品Salvatore Ferragamo專為長榮航空設計的迷你行李箱硬殼式過夜包，顏色為低調奢華的「星耀黑」特殊色澤，搭配整套黑色系的皇璽桂冠艙/桂冠艙專屬舒眠備品，更加彰顯高貴典雅的尊榮感。此款過夜包將自11月15日起陸續提供於台北出發之長程航線皇璽桂冠艙/桂冠艙。

孫嘉明指出，在787新機陸續交付後，長榮航空機隊的運用將更具彈性，有利持續進行全球市場佈局，預估長榮航空2020年整體機位數成長上看3%，而美國西雅圖、芝加哥航線也將規劃增班，將推升明年美國市場占整體營收比重首度突破四成，可望挹注營運表現。

長榮航空表示，自去年年底開始，自海外返回台北之長程航班提供皇璽桂冠艙/桂冠艙旅客的Salvatore Ferragamo軟式過夜包，也將推出第二代新款式，此次的設計以該品牌熱銷包型為基礎，特別於側邊壓印有台灣原住民特色菱形圖騰，融合中西文化，讓台灣在地優美的文化走向國際，此款過夜包內容物將搭配Salvatore Ferragamo獨家設計品牌鑰匙圈，預計12月中旬開始提供。

▲長榮航空新推出的Salvatore Ferragamo硬殼過夜包，低調奢華的「星耀黑」特殊色澤，更顯尊榮與質感。（圖／長榮提供）

▲長榮航空新推出的Salvatore Ferragamo硬殼過夜包，低調奢華的「星耀黑」特殊色澤，更顯尊榮與質感。（圖／長榮提供）

長榮航空此次皇璽桂冠艙/桂冠艙過夜包除了改款外，內容物也升級精品品牌，將提供Salvatore Ferragamo的Bianco Di Carrara香水系列保養品，包括身體乳液、護唇膏、護手霜；該香水系列為知名調香師Alexandra Carlin所調製，以代表著「白淨與光彩」的精粹大理石為意象，調製出帶有永恆與高端氣息的Bianco Di Carrara(白淨卡拉拉)香水，是Salvatore Ferragamo長期熱銷之款式。

長榮航空與世界各大知名品牌合作推出的機上過夜包廣受旅客喜愛與肯定，在今年素有「服務用品奧斯卡」之稱的國際旅遊餐飲及機上服務用品博覽會WTCE(World Travel Catering & Onboard Services EXPO)上，更一舉拿下「最佳商務艙過夜包」、「最佳豪華經濟艙過夜包」、「最佳亞洲經濟艙過夜包」等多項榮譽。

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