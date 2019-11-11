德國ifo看好台灣未來六個月經濟表現　國發會：將推動三大投資方案

▲德國ifo經濟研究院看好台灣未來六個月的經濟表現。（圖／路透社）

記者邱倢芯／台北報導

德國ifo經濟研究院今（11）日發布第4季全球經濟氣候指標（World Economic Climate），其中針對台灣方面，整體經濟現況評價由「壞」轉呈「持平」，對未來6個月後預期，亦由「持平」升為「轉好」。對此，國發會指出，將持續強化內需動能，包括落實執行擴大內需如秋冬旅遊補助等相關措施、積極推動公共建設、推動投資台灣三大方案等，以確保經濟穩健成長。

根據ifo報告指出，第4季全球經濟氣候指標續呈下跌，從上季-10.1點下降至-18.8點；其中，受訪專家對經濟現況及6個月後經濟預期之評價皆顯著下降。ifo表示，主因是受全球經濟持續趨緩所致。台灣方面，對整體經濟現況評價由「壞」轉呈「持平」，對未來6個月後預期，亦由「持平」升為「轉好」。

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根據調查，較多專家看好未來6個月台灣經濟表現，特別是對資本支出看好比例顯著提高。但國際機構持續下修全球經濟展望，如IMF 10月下修今年全球經濟成長率至3.0%，係2009年以來最低水準，明年預測值亦下修至3.4%，加上受到美中貿易談判不確定等因素影響，政府將持續強化內需動能，包括落實執行擴大內需如秋冬旅遊補助等相關措施、積極推動公共建設、推動投資台灣三大方案等，以確保國內經濟穩健成長。

此外，受訪專家預期未來半年台灣進、出口皆轉壞，美元相對新台幣轉呈貶值，預期物價將走升，長、短期利率將走跌，股價水準則呈下跌。