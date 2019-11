白宮核心圈拉攏「反川普救國家」　美前駐聯大使新書點名2高官

▲ 美國駐聯合國大使海利(Nikki Haley)。(圖/路透社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國前駐聯合國大使海利(Nikki Haley)的新書《恕我直言》(With All Due Respect,暫譯)即將在12日上市。文中爆料,前國務卿提勒森及白宮前幕僚長凱利想要私底下拉攏她,企圖說服她反抗總統川普來「拯救國家」(save the country),但最終被她拒絕。海利受訪時表示,2人的所作所為相當冒犯,「如果你不喜歡他正在做的事情,那就辭職走人…削弱總統影響力是件非常危險的事。」

綜合華盛頓郵報等外媒報導,海利新書內容談及許多議題,範圍涵蓋對通烏門及川普彈劾調查的看法,也描述白宮核心幕僚多次在外交政策爭鋒衝突。但最令外界關注的焦點,仍是前國務卿提勒森(Rex Tillerson)及白宮前幕僚長凱利(John Kelly)。

▲ 白宮幕僚長凱利。(圖/路透)

「凱利和提勒森當時向我吐露,他們反抗總統並非不服從上級命令,而是試著拯救國家」,根據海利的說法,提勒森某次還說,若川普再不受控,就有人民會喪命。她坦言,她支持大多數川普的外交政策,但這些政策似乎在白宮受到阻礙或是被迫放慢速度。

海利10日接受美媒CBS「週日早晨」(Sunday Morning)節目時提到,提勒森和凱利試圖反抗川普的行為相當冒犯,「你應該要這樣做,先去跟總統說說意見不一致的地方,如果你不喜歡他正在做的事情,那就辭職走人…削弱總統影響力是件非常危險的事,違背憲法,也違反美國人民的期望。」

▲ 美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)。(圖/路透社)

消息一出,提勒森並未回應,而凱利則強調,「如果把整個政府當中最棒、最開放、最合法且符合倫理的建議提供給川普,讓他能夠做出明智決定,是個『反抗川普』的作為,那也只能認了。」

此外,談及近來的烏克蘭醜聞風波,海利表示,儘管反對川普考量政治因素企圖找別的國家協助調查政敵,但他與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)的通話內容並不足以構成彈劾。

▼川普10日晚間在推特幫海利宣傳新書。

.@NikkiHaley is out with a new book, “With All Due Respect” this week. Make sure you order your copy today, or stop by one of her book tour stops to get a copy and say hello. Good luck Nikki! https://t.co/uHKAAlVuLt