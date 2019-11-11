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台股收盤大跌152點　亞股疲弱、權值股大幅走跌拖累

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▲▼股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟,台股,大盤走勢,號子,市場信心,護盤,理財。（圖／記者李毓康攝）

▲ 台股今天收盤下跌152點。（資料照／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

受到亞股普遍走跌、權值股下跌幅度擴大拖累，台股今（11）日表現也不佳，開盤即失守5日線並持續下探、下跌超過百點，終場下跌152點、跌幅1.31%，收在11427點，成交量1,492.74億元。

權值股中，股王大立光（3008）以4665元作收、下跌2%；台積電（2330）收在301.5元、下跌1.31%；鴻海（2317）收在87.1元、下跌4.18%。

請繼續往下閱讀...

此外，台塑四寶跌幅在0.41%~1.72%間、國泰金（2882）下跌1.05%、聯發科（2454）跌2.54%，中華電（2412）則收高、上漲0.44%。

法人表示，今天台股走勢比較受到國際情勢影響，除台股外，亞股也幾乎走跌。像是川普表明並未要取消中國大陸商品關稅，加上香港近日又傳出動盪、MSCI調降台股權重等消息因素，都致外資開始調節亞洲布局。

法人提醒，雖然權值股今天大幅走跌，但其實還是有不少中小型個股有好的表現。本周觀察台股主要還是聚焦在中美協商、香港局勢等國際不確定性因素能否緩解，資金大舉撤出的情況目前還不用擔心，但若之後出現反彈又大幅走跌的情況，那時候就要小心看待。

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