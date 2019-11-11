六福村萬聖節「搞鬼」20萬人次入園　挹注集團十月營收雙位數成長

▲六福村舉辦萬聖節活動、面具節慶典，成功帶動20萬人次入園， 較去年同期成長7成，挹注集團營運表現。（圖／六福村提供）

記者林淑慧／台北報導

第四季中西節慶一波波，帶動觀光類股營運表現。六福旅遊集團今（11）日發佈最新財報，受惠六福村打造全台最大萬聖節慶典口碑奏效，成功帶動20萬人次湧入六福村，創近十年來同期新高，挹注集團10月營收達2.14億元，單月營收較去年同期年成長年增13%。

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▲搶攻旅展商機，六福村兒童營隊搶先曝光，結合生態體驗及夜宿遊樂園搶市。（圖／六福提供）

六福主管表示，六福村40周年再創遊樂園新里程碑。關西六福莊成功舉辦面具節慶典，以非洲元素設計出各式活動，包含音樂會、迎賓舞，為民眾帶來豐富的住房體驗，再加上萬聖節活動、十月國慶連假刺激，成功帶動20萬人次湧入六福村， 較去年同期成長7成，周末及假日住房率都近乎滿房，有效挹注集團營收。

六福公告10月營收達2.14億元，受惠於關西六福莊在面具節慶典和六福村萬聖節帶動，再加上十月國慶連假及每逢周六住房率都近乎滿房，較上月營收成長29%，10月單月營收相較去年同期，扣除六福皇宮營收後，年增13%。

展望後市，六福旅遊集團表示，包含11月旅展、耶誕節、跨年、尾牙檔期率續將至，以及2020年農曆年菜商品提前開跑，估計到今年底前的業績都將一路暢旺，挹注集團業績表現可期。



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