白衣正妹胸前透2顆「害羞點點」　下秒大膽掀開...網全嗨了

實習記者陳妙津／綜合報導

許多女孩穿著白色衣物時，往往因材質或光線的關係，導致內在美透出，畫面讓人害羞。近日國外有一則影片瘋傳，畫面中的正妹看似沒穿內衣，僅穿著一層薄薄白衣，內裡透出豐滿上圍和兩顆黑點引人遐思，沒想到她下秒竟直接掀開上衣，大膽露出讓網友全看傻。

近日這則影片在Twitter上瘋傳，只見畫面中的正妹身材姣好，穿著輕薄的針織上衣，內在清楚透出渾圓輪廓及2顆深色點點，讓人不禁有無限遐想，接著只見她毫不猶豫地將白衣掀起，沒想到看到的不是正妹的「長輩」，而是兩顆小型的南瓜，透過白色薄衣，蒂頭的部分讓人以為是胸前的小葡萄，這網友們都瞬間看傻眼，忍不住大笑出來。

這名正妹網友表示，過萬聖節時剛好想到能利用應景的小南瓜來惡作劇，沒想到超成功。這則影片更在推特上引起熱議，目前已經有56.1萬人按讚，14.5萬人轉推，讓她笑稱大家應該抖內影片一下。網友們則紛紛回應，「妳應該被逮捕」、「我都看傻了」、「笑死哈哈哈」、「欠封鎖啦！」、「看起來超像真的」、「很會鬧欸」。