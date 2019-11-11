「正妹法官」穿法袍爆紅！超仙顏值引暴動...網：我願意接受審判

▲ 超正法官照在國外各大論壇瘋傳 。（圖／翻攝自Facebook／Le Thi My Nhi）

實習記者羅明輝／綜合報導

最近一組「超正法官照」在國外論壇瘋傳，只見一名身穿法官袍、留著一頭長髮、長相清新的正妹坐在法庭內，看起來氣質端莊又溫柔，整個人還散發著一股獨特的空靈感，讓不少網友看了完照片直呼陷入戀愛，甚至在下方留言「有這麼美的法官，我願意接受審判！」

▲ Le Thi My Nhi因為氣質出眾的超正法官照爆紅 。（圖／翻攝自Facebook／Le Thi My Nhi）

綜合越媒報導，這名外貌擄獲眾人的「超正法官」，其實是越南河内一名法學院的大三學生，名叫Le Thi My Nhi，今年20歲。她透露，這組在網路上引起討論的照片是她上個月1日到法院參觀時，朋友替她拍下的，完全沒想到會因此爆紅、成為話題。

Le Thi My Nhi謙虛地說到，「我當時只是借了件法官袍，模擬法官開庭而已，很驚訝那幾張照片居然會有那麼多人分享，還有很多陌生人專程私訊我。但我其實長得很普通，這都要多虧攝影師的技巧。」

據了解，Le Thi My Nhi在念書之餘，為了貼補家用，她還兼職擔任網拍、工作室模特兒。她提到，自己的老家在廣治省，距離河內有一段距離，因此每個學期都只能回家2、3次，現在最大的目標就是趕快完成學業，與家人團圓，至於畢業後，也會找一份法律相關的工作，將專業知識活用於職場。

▼ Le Thi My Nhi長相清新，散發獨特空靈感 。（圖／翻攝自Facebook／Le Thi My Nhi）



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