韓國瑜購屋爭議！顧立雄要求證交所追查2方向　承諾1個月提報告

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜購屋引發的爭議，多位立委今（11）日聚焦該議題，認為用賣紅單方式套利，有違反上市櫃公司資金貸與相關原則，甚至涉及逃漏稅、躲避金流的問題，金管會主委顧立雄對此表示，針對該案會進行通盤了解，並請證交所針對台肥的公司治理、財報揭露來追查，承諾在1個月內提出報告。

韓國瑜遭爆利用特權，買7,200萬元豪宅。立委吳秉叡在財委會質詢時指出，台肥是上市公司，若違法將資金貸給私人的話，是否應以重大訊息來接露，另據規定公司負責人也要連帶負起賠償責任，後續將如何來釐清。顧立雄對此指出，經查後沒有查到台肥就這個案子來洽詢金管會，將由證交所來了解事情緣由，將會謹慎處理。

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另位立委曾銘宗也提及，台肥公司貸款必須符合公司法第15條規定，但從買賣契約來看，不是貸款而是分期付款，這根本是假議題？證交所董事長許璋瑤指出，從資料來看屬於分期付款，但分期付款也有包括利息，廣義定義是貸款的一種，也是一種債務，要進一步了解狀況才能說明。

曾銘宗認為，對公司來說是應收帳款，從資料來看，台肥公司違反個資法第20條，一旦屬實，須用個資法第41條處以5年以下徒刑，併科罰金100萬元以下，因此要求證交所趕快進行了解。

顧立雄提出2點說明，首先是個資法不是由金管會主政，再者是尚未進一步釐清前，到底從哪個管道流出來，應先釐清。此外，有無違反個資法應由檢調負責，「我們先請證交所從內稽內控去查」，並承諾1個月給報告。

此外，立委余宛如也質疑，台肥脫口說有知會金管會，當時心態為何，是否有知道有違法之虞，所以先來打預防針，擺明是內稽內控出問題，可分為2種情況，一種是有人施壓，另一種是希望金管會不要出手，因此從2014年到2019年整整躺了5年，詢問這種情況是否還會再發生？顧立雄重申，沒有以台肥公司的名義來詢問，因此會請證交所了解這起個案，有詳細過程才能進一步研判，但現在也不預設立場。

至於逃漏稅的問題，余宛如指出，按照民間估算，那時候買7,200萬元的豪宅，實際成交可能只有6,900萬元，因此推估賣掉後還賺900萬元，財政部對此指出，假設若賺到900萬元，則要以40%稅率計算，應繳300多萬的稅。