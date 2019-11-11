趁台股高檔延長交易時間？　顧立雄：證券商反彈更大

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

台股近期驚驚漲，立委曾銘宗今（11）日建議，趁著股市維持高檔之際，推動與國際接軌的相關措施，包括放寬漲跌幅的限制、延長股市交易時間，金管會主委顧立雄對此表示，迄今外界沒有要放寬漲跌幅的相關建議，至於延長股市交易時間，恐怕證券商反彈更大。

立委曾銘宗在財委會質詢時指出，台股目前已在高檔，金管會是否要研議讓股市進一步與國際接軌，觀察目前國際股市的漲跌幅，其中韓國股市漲跌幅為30%，日本則約14至30%，新加坡、香港、紐約、倫敦則沒有漲跌幅，台股漲跌幅擴大到10%，因此是否要檢討，進行相關研究和評估。

請繼續往下閱讀...

金管會主委顧立雄表示，迄今外界沒有要放寬漲跌幅的相關建議，加上台股自然人比重較歐美國家還要來得高，若要再放大漲跌幅，可能要考慮散戶的接受程度。

曾銘宗也提及，台股交易時間為4.5個小時，世界上平均為5.95個小時，也就是海外股市還還在交易，台股卻先收盤，恐不利於避險，因此金管會是否會評估延長台股的交易時間。

顧立雄指出，這部分與上議題相比，證券商反彈更大，主要是交易成本將大幅增加，相關延長方案，包括涉及其他權證等問題，因此對這部分持保留態度，3個月內提出報告。

曾銘宗又說，金管會主委不能因為券商反彈就不推動，強調他在擔任金管會主委期間有一度要推動，若沒來做立委就一定會推動。顧立雄回應，這2個議題「茲事體大」，但會來聽聽各界意見來評估。

顧立雄坦言，現在也沒有投資人和券商都沒有反應相關問題，延長交易時間要評估帶給投資人的效益，現在早、下午盤的方式，不僅券商不歡迎，就連投資人也不習慣，國際上的交易時間也不是一致的，目前重點放在明年將上路的逐筆交易，不能貿然開放，因此暫時持保留態度。