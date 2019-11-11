捧炸藥盾牌突襲闖！委內瑞拉駐玻國外交官竄逃　他號召佔領使館影片曝光

▲ 委內瑞拉駐玻利維亞大使館位在首都拉巴斯南區。（圖／翻攝自google maps）

記者詹雅婷／綜合外電報導

玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）10日宣布下台，但消息傳出沒多久，委內瑞拉駐玻利維亞首都拉巴斯（La Paz）大使館就遭到侵襲，外傳多名外交官被迫逃命。委內瑞拉駐玻國大使岡薩雷斯（Crisbeylee González）稍早向多家媒體透露，當時闖入的攻擊分子拿著炸藥、盾牌佔領大使館，試圖殘殺使館內部人員，「請幫我們把這種野蠻行徑的消息傳播出去。」

綜合玻利維亞通訊社（ABI）、法新社報導，岡薩雷斯稍早已證實這起攻擊事件，但強調使館人員目前都很安全，但希望外界能協助譴責襲擊份子的行為。

Así atacaron embajada de #Venezuela en #Bolivia durante el golpe de estado consumado contra el presidente electo @evoespueblo. Tal como ocurrió con los incendios provocados contra viviendas de familiares de miembros del gobierno, ni la Policía, ni la Fuerza Armada la protegió. pic.twitter.com/PcqHYEiaU9 — Érika Ortega Sanoja (@ErikaOSanoja) November 10, 2019

目前推特也流傳一段黑髮男在大使館激動說話的影片，可見一名男子語氣激動號召住在拉巴斯的委內瑞拉居民來佔領這棟建物，「來到玻利維亞的委內瑞拉人民，正在死於飢餓，拿下這棟房子！這棟建築物是委內瑞拉人民的，不屬於『暴君』（tyrants）、也不是委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的，所有住在玻利維亞的委內瑞拉人民都過來佔領吧！」

目前墨西哥、古巴、阿根廷、尼加拉瓜等中南美洲國家齊聲譴責玻利維亞的「政變」行為，而委內瑞拉總統馬杜洛則是「明確譴責」針對莫拉萊斯發起的政變。根據墨西哥外交部長埃夫拉德（Marcelo Ebrard）的說法，墨西哥願意為莫拉萊斯提供庇護，且強調已有約莫24名玻利維亞官員尋求墨西哥保護。

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