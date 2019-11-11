參加喪禮自己卻進太平間！　突然下大雨...11人躲樹下慘被雷劈6人身亡





▲參加喪禮的賓客慘被閃電劈中身亡。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

賓客前去參加喪禮，自己最後卻進了太平間，烏干達北部近來舉行一場喪禮時，天空突然打雷閃電並下起大雨，眾人只好躲在大樹下，沒想到大樹卻成為空曠地上的「唯一避雷針」，11人慘被閃電擊中，6人因此身亡。

這起事件7日早上發生在烏干達北部帕德(Pader)地區的托比村(Tobi)，喪禮進行到一半時，天空突然下起大雨，並且伴隨打雷閃電，導致正在樹下為死者祈禱的一家人慘被雷擊中，11人被送醫治療後，其中6人不幸身亡。

當地警方發言人奧克瑪(Patrick Okema)表示，雷擊發生後，受傷人員被送到托比醫院治療後，目前恢復情況良好。由於今年9月卡農古(Kanungu)才發生過類似案件，4名工人慘被雷擊死亡，所以當局已提醒民眾，外面發生暴風雨時，千萬不要靠近樹木，以免再度發生慘案。

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