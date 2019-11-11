商總賴正鎰：看好吳敦義能提振士氣　支持列入不分區立委

▲商總理事長賴正鎰今公開支持吳敦義列入不分區立委。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

商總理事長賴正鎰今（11）日表示，支持國民黨主席吳敦義列入國民黨立委不分區安全名單裡，主要是以其過去的完整資歷、能力與智慧，才能發揮母雞帶小雞的效益，帶動整體士氣，甚至看好吳敦義當選立委後可以角逐立院龍頭，並相信有他坐鎮立院，應可提振立法院的立法效率。

商總指出，最近藍綠兩陣營開始討論立委不分區安全名單，引發外界關注，在全部的34席不分區立委中，國民黨樂觀預估可以拿下14到15席，預計將分為醫療長照、體育、科技、商業界、新住民等各種面向的專業立委。國民黨內昨天終止推薦與登記，在11至13日召開提名審核會議後，再提報至中常會，經中央委員會會議行使同意權。

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賴正鎰表示，儘管國民黨內有不同聲音，認為應該要把機會讓給年輕人或其他專業人士，因此今天站出來呼籲國民黨應該要把吳敦義列入安全名單。

另外，賴正鎰說，吳敦義為現任國民黨主席，去年帶領國民黨在六都與縣市長地方選舉打了漂亮一戰，他從地方首長到立法委員，行政院長等，行政與立法經驗豐富，若是吳敦義列入不分區安全名單的話，在吳敦義領軍下，必能發揮母雞帶小雞的效益，提振國民黨的士氣，基於以上原因，建議國民黨一定要將吳敦義列作不分區安全名單。