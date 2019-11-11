雙11大加碼！台灣Pay商圈消費　天天回饋20%到年底

▲台灣Pay商圈大回饋，雙11開始商圈天天回饋到年底。（圖／財金公司提供、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

使用「台灣Pay」的消費者有福了，台灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行及台企銀等八家泛公股銀行，配合經濟部推動「你消費．我回饋─商圈圈粉召集令」活動優惠再加碼，自今（11）日起到今年底，到全國300多個商圈店家以「台灣Pay」消費，不分平假日，單筆消費皆可享20%回饋，每月最多高達1,000元回饋。

雙十一購物節（11月11日）已成為兩岸近年網購電商業者最重要的年度盛事，也是國內網購民眾年終大採購最大的期待，隨著雙十一銷售金額迭創新高，消費折扣也越殺越大。

請繼續往下閱讀...

由八家泛公股銀行及財金公司配合經濟部主辦的「你消費．我回饋─商圈圈粉召集令」活動，也搭上這波購物潮，原本只有每週六的「周末嘉年華」才享有20%回饋優惠，因民眾反應熱烈自雙十一當天起至今年底改為每天都適用優惠20%。

為推廣行動支付普及、活絡商圈經濟、促進商圈商業發展，經濟部自10月起至年底推動商圈回饋措施，並召集了包括「台灣Pay」等多家行動支付業者共同響應。為了這次的商圈活動，八家泛公股銀行祭出高額回饋金，可說是不計成本力挺到底，許多消費者也很認真地研究到哪個商圈店家最多、如何消費最划算，還有網友自己用google map定位判斷附近有哪些店家，活動反應的熱烈程度可說是超乎預期。

也有部分民眾認為每筆100元的回饋不太夠用，「台灣Pay」也從善如流，自雙十一起取消單筆回饋100元上限，也就是說，使用「台灣Pay」的民眾只要記得每月消費5,000元，次月就會收到回饋金1,000元就好，再也不用傷腦筋要怎麼「Pay」才優惠。

為方便民眾辨識，經濟部提供專用識別貼紙張貼於適用店家，歡迎民眾至全國商圈遊憩踩街，體驗不同商圈的特色與消費經驗。