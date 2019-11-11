玻利維亞總統宣布下台　14年掌權生涯一次看

▲ 莫拉萊斯（Evo Morales）是玻利維亞首位原住民總統，在2005年拿下54%的選票，於隔年1月就職。（圖／路透）



文／中央社

玻利維亞10月20日總統大選結果遭外界質疑舞弊，引發數週的反政府示威，出身古柯農的總統莫拉萊斯（Evo Morales）今天宣布請辭下台。

1959年10月26日，莫拉萊斯出生於玻利維亞安地斯山（Andes）奧里諾卡（Orinoca）的鄉村貧困農家。

1978年，服完兵役後，莫拉萊斯與家人開始在中部恰巴雷（Chapare）地區種植古柯，並投身古柯農民工會，後來成為古柯葉農會領袖。

1997年，替政黨「走向社會主義運動」（Movement Toward Socialism）在國會贏得一席。

2003年，領導長達數週的示威行動，抗議時任玻利維亞總統桑傑士（Gonzalo Sanchez de Lozada）的自由市場政策、美國資助的古柯根除計畫與天然氣出口方案。

2005年，莫拉萊斯以54%的得票率當選總統，他於隔年1月就職，成為玻利維亞首位原住民總統。

2009年，拿下64%的選票當選連任。2014年再以將 近62%得票率勝選。

2016年，意圖修憲取消總統任期限制，遭公投反對，但莫拉萊斯所屬政黨提起上訴，他2017年獲得憲法法院許可再度參選並執政至今。

今年10月24日，經過總統大選後的數日衝突，選舉當局宣布莫拉萊斯以超過對手10個百分點的47.1%得票率勝選，這也代表他免於進行第2輪決選。

此次選舉結果遭到反對派與國際社會質疑，並呼籲進行第2輪投票。

今年11月8日，美洲國家組織（Organization of American States）指出，10月的總統大選計票有許多違規舞弊情事後，莫拉萊斯宣布將重新舉行選舉。

然而，警方和軍方指揮官都加入要求莫拉萊斯下台的行列，莫拉萊斯宣布請辭，為掌權近14年的政治生涯劃下句點。