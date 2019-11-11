因應5G浪潮　SONY砸282億建全新影像感測器工廠

▲SONY將於2020會計年度提撥1000億日圓，在長崎縣投資興建全新手機相機影像感測器工廠。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

日本電子消費大廠SONY將於2020會計年度提撥1,000億日圓（約新台幣282.1億元），在長崎縣投資興建全新手機相機影像感測器工廠，以把握5G時代來臨所伴隨的高端相機需求。

《日經亞洲評論》報導，這座工廠預計將於2021年度開始投入生產。SONY已經長達12年未自建新廠，若消息屬實，這將是該公司未來5年內的第一座。近來智慧型手機製造商皆有意為其品配備愈趨完善的相機功能，SONY預計影像感測器市場將持續增長，而隨著5G網路逐漸普及及自動駕駛與自動化工廠的使用，影像感測器的需求也將獲推動。

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SONY於2018年名列全球最大影像感測器製造商，市佔率達50%，該公司希望能透過新工廠，在2025年將其全球市佔提升至60%。其主要競爭對手三星市佔率為20%，該公司目前也正投資擴大生產。

SONY的長崎新廠預計占地74,800平方公尺，比鄰諌早市原有的生產線，主要將生產智慧手機用「CMOS影像感測器」。預定2019年12月動工、2021年4月完工，其他建廠相關細節將待今後另行宣布。

目前，SONY在日本本土現行手機相機影像感測器月產能約為10萬個，該公司希望在2021年時將產能提升至13萬個。SONY正採用改善良率、擴大既有廠房內的產線來廷升產能，不過若欲跟上預期中的需求成長趨勢，SONY認為有必要再興建新廠。新廠的產能尚未確定，但該公司計畫在2021年開始投產後，產能能提高至每月數萬個。

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