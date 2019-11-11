　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

擁抱綠色金融浪潮　促進永續發展

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲擁抱綠色金融浪潮，促進永續發展。（圖／財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提供）

▲金管會顧立雄主委(右九)、英國在台辦事處唐凱琳代表(右七)、證期局蔡麗玲副局長(左六)、櫃買中心陳永誠董事長(左四)、櫃買中心李愛玲總經理(右四)及與會來賓大合照。（圖／櫃買中心提供，下同）

財經中心／綜合報導

櫃買中心於108年11月6日舉辦「2019臺北綠色債券國際研討會」，研討主題聚焦全球綠色債券市場及離岸風電融資的發展現況與實務經驗分享，吸引國內外關心綠色金融的公、民營機構代表逾兩百人共襄盛舉，全場座無虛席，獲得熱烈迴響。

櫃買中心董事長陳永誠於開幕致詞時表示，為配合政府推動綠色金融，協助綠能科技產業取得中長期資金，並促進我國產業轉型走向永續低碳的綠色經濟，我國綠色債券市場，至今雖僅發展兩年半時間，總發行規模已達新台幣738億元，預估今年底累計發行總額可望突破新台幣1,000億元。

請繼續往下閱讀...

英國在台辦事處代表唐凱琳表示，倫敦一直致力於推動全球綠色金融活動，2017年首次安排ICMA與CBI來台拜訪金管會與櫃買中心，非常高興櫃買中心在今天的研討會能再次邀請兩大機構來參與交流，希望台英雙邊未來在綠色金融議題能夠有更為緊密的合作。

金管會顧立雄主委開幕致詞時表示，為配合政府因應氣候變遷、追求環境永續及發展綠能科技產業之政策，金管會已將發展「綠色金融」列為最重要的推動政策之ㄧ，並且成果斐然。在鼓勵綠色融資與投資方面，持續放寬銀行及保險業等相關行業對綠能產業的授信及投資；在資本市場方面，持續推動綠色債券市場及建立證券市場永續指數。

顧立雄主委指出，特別注意到本次專題座談議題包含氣候債券倡議組織(CBI)和國際資本市場協會(ICMA)的綠色債券指引，以及探討歐盟將統一實施的綠色債券標準，希望國際間對綠色債券的發行標準有更多討論，以利市場發展。

▲擁抱綠色金融浪潮，促進永續發展。（圖／財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提供）

▲金管會顧立雄主委致詞。

在「全球綠色債券市場發展新契機」專題演講中，氣候債券倡議組織Sean Kidney執行長指出，為達成2050年零排放目標，目前全球有90兆美元的綠色資金缺口，而市場上有100兆美元的可投資資金，業者必須把握這個契機發展綠色投資計畫，將資金引領至缺口。他並就台灣綠色債券市場提出建議，增加綠色投資管道、政府應做好綠色基礎建設規劃，以及銀行推動綠色消費金融。

在「國際綠色債券市場之趨勢與挑戰」的專題座談中，由國際資本市場協會(ICMA) Nicholas Pfaff秘書長主持，與談人包括日本東京交易所集團Makoto Miki 副秘書長、氣候債券倡議組織Sean Kidney執行長、東方匯理銀行Dominique Duval執行董事、Vigeo Eiris Juliette Macresy 大中華區負責人，以及美銀美林Devesh Ashra亞太負責人，共同就全球綠色債券標準的發展趨勢、歐盟綠色債券標準的訂定、各國可否借鏡歐盟作法建立統一的標準，以及如何推廣責任投資意識等議題進行熱烈的研討。其中，就綠色債券標準而言，與談人提到目前歐盟的綠色債券標準(GBS)與亞洲趨於一致，並認為GBS應具調和性，能幫助發行人及投資人有共通語言，具廣泛普及的標準，同時指出GBS對亞洲具挑戰性，尤其在發行人的資訊揭露政策方面。另外日本交易所集團代表也表示，正積極推動ESG倡議及鼓勵ESG相關投資商品的上市。

最後，「離岸風力發電產業運用綠色金融工具之經驗分享」專題座談，由凱基銀行魏寶生董事長擔任主持人，邀請法國興業銀行Daniel Mallo董事總經理、國泰世華銀行苗華本董事總經理、沃旭能源公司Allan Andersen執行董事，以及法國巴黎銀行Olivier Rousselet總經理擔任與談人進行座談，分享國外離岸風電的綠色融資成功經驗，也研討各種我國離岸風電運用綠色融資的可行方案，與談人在會中提及台灣擁有離岸風電穩定的法制環境、供應鏈成熟、豐沛的自然資源，可成為亞太發展離岸風電的重鎮，並很有機會能為其他亞太國家學習的對象，沃旭公司及法國巴黎銀行代表特別感謝金管會、櫃買中心、央行及經濟部支持綠色債券專案融資，使台灣可以快速發展離岸風電專案融資，沃旭公司更宣布已於昨日成功定價，將發行首檔專業板新台幣計價外國綠色債券並於櫃買中心上櫃掛牌，為綠色能源產業發展開拓新的里程碑。

ET快訊
女外送員進門自動上鎖！男客「睡一晚再走」　她嚇回一句脫身
ET總統民調／蔡英文領先韓國瑜11.1％　宋楚瑜墊底7.7%
雅詩蘭黛小棕瓶特殺價只到1111中午！網激推「換季救世主」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

沃旭首度在台發「綠色債券」　籌募120億元建設離岸風電

綠色國際債券預估年底突破900億　日月光投控也加入

日月光3億美元綠色債券今掛牌　北富銀、富邦證主辦承銷

綠色金融上半年成績單出爐　國銀只增逾300億、保險業掛蛋

手刀快搶！台電4月要發191億公司債　3期利率創歷史新低

擁抱綠色金融浪潮　促進永續發展

趁台股高檔延長交易時間？　顧立雄：證券商反彈更大

雙11大加碼！台灣Pay商圈消費　天天回饋20%到年底

商總賴正鎰：看好吳敦義能提振士氣　支持列入不分區立委

因應5G浪潮　SONY砸282億建全新影像感測器工廠

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

傑哥不要！明星海龜製造假車禍　 摸到秒噴30萬...潛水客抱胸自保

違停遭勸離！心虛拒盤查開車逃　毒蟲踩油門撞員警怒嗆：開槍啊

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

主子修指甲被套「防毒面具」超無奈　反抗無效...歪頭開掌：都給你剪啦

調皮汪幫「開箱」姐心愛眼影盤 她崩潰吼：白癡哦這很難買欸QQ

擁抱綠色金融浪潮　促進永續發展

趁台股高檔延長交易時間？　顧立雄：證券商反彈更大

雙11大加碼！台灣Pay商圈消費　天天回饋20%到年底

商總賴正鎰：看好吳敦義能提振士氣　支持列入不分區立委

因應5G浪潮　SONY砸282億建全新影像感測器工廠

百貨力抗電商雙11　SOGO社群圈粉、新光祭雙11限定優惠搶市

集保結算所30週年特展登場　好看、好拍還能拿禮物

雲端最有錢／楊應超的華爾街投資術　秘訣一定要看

台經院最新預測2020景氣　GDP成長率為2.45%

人力銀行調查7成上班族願投身製造業　薪水好、福利佳是主因

吳宣儀獨住飯店「凌晨突傳按鈴＋搥牆聲」　忍到4點受夠：真的累了，讓我睡吧

賴清德替陳柏惟站台：第一個揭穿韓國瑜挖石油、愛情摩天輪的人

6任男友險斷臂？　白腿妹閨房「養7隻鱷魚」同睡4年…駭人爆血日常曝

尚‧米榭‧巴斯奇亞大作《熾熱的門》將登台！　富藝斯秋拍台北預展亮相

不斷更新／江少慶4局飆6 K　4局中華0：0墨西哥

美國Apple Store員工涉嫌竊取女客戶私密照　蘋果開除...警方展開調查

王立達／斷送「有線電視」競爭秩序的遺憾判決

酒店經紀「敬酒不甩」當街遭砍至臟器外露　躺民宅外喊救命：叫救護車

玻利維亞第1位土著總統「獨裁14年落魄下台」　民眾沿街放炮慶：新的明天來臨

尤里安／野戰防空戰力更新　陸軍採購天劍二型陸射飛彈

財經熱門新聞

全台零錢存款機公開　5銀行存硬幣超省力

4大公股金控　前10月賺逾700億

韓國瑜買豪宅引發台肥借款爭議　顧立雄：查不到台肥洽詢紀錄

變身小特務萌翻世界！Club Med攜手迪士尼搶攻農曆春節出遊商機

米其林星級名廚醬汁加持　晶華推熟食禮籃搶攻感恩節商機

油價「漲」聲再起假日衝一波！專家預估下周九五油價站上28元

台灣首位「億萬女大亨」　可能背景曝光

換歐元好消息！貶近34元創逾29個月新低　換新台幣5萬多賺近3千

日圓再貶逼近0.27字頭　換新台幣5萬多賺到2張環球影城門票

權值股表現不振　台股早盤一度跌逾百點

理財周刊／低本益比個股接棒輪漲

影／ETF投資三原則　輕鬆賺進退休金

影／為何存不了退休金？　打破5點迷思才能賺！

大數據建構「員工健康管理系統」　友達形塑「友善職場」落實CSR

更多熱門

相關新聞

趁台股高檔延長交易時間？　顧立雄：證券商反彈更大

趁台股高檔延長交易時間？　顧立雄：證券商反彈更大

台股近期驚驚漲，立委曾銘宗今（11）日建議，趁著股市維持高檔之際，推動與國際接軌的相關措施，包括放寬漲跌幅的限制、延長股市交易時間，金管會主委顧立雄對此表示，迄今外界沒有要放寬漲跌幅的相關建議，至於延長股市交易時間，恐怕證券商反彈更大。

韓國瑜買豪宅引發台肥借款爭議　顧立雄：查不到台肥洽詢紀錄

韓國瑜買豪宅引發台肥借款爭議　顧立雄：查不到台肥洽詢紀錄

黃國昌曝「韓國瑜炒房重要視角」

黃國昌曝「韓國瑜炒房重要視角」

實支實付保單限買3張必看3大重點

實支實付保單限買3張必看3大重點

保險業淨值比低於3%要增資　明年4月上路

保險業淨值比低於3%要增資　明年4月上路

關鍵字：

櫃買中心綠色債券綠色金融研討會金管會

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

米砂宣布退出網紅界！哭訴：除了死掉不知道該怎麼辦

米砂認「為孫安佐墮胎」！狄鶯無奈回應

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

女婿「床上激戰」岳母　女兒淡定錄影！

台北男陽台抽菸　隔壁孕婦氣炸求償10萬

買20年儲蓄險「多賺3萬7」！他剛繳5個月：很想解約

李佳芬引《民法》轟教育　一翻法典糗了

任容萱演技被批「說話不清楚」　哽咽吐心聲

進門就上鎖　女外送員巧回才脫身

波比跳5個月　肥肚男練出6塊腹肌

Ailee看Amber喇舌「超真實傻眼反應」

3屍案「死者最後講電話對象曝」　同事：她常累到打瞌睡

姜漢娜：我分手了！韓網留言整排王大陸

公車猛烈一煞「鏘～」情侶丟臉衝下車

更多

最夯影音

更多
不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》
15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面