擁抱綠色金融浪潮　促進永續發展

▲金管會顧立雄主委(右九)、英國在台辦事處唐凱琳代表(右七)、證期局蔡麗玲副局長(左六)、櫃買中心陳永誠董事長(左四)、櫃買中心李愛玲總經理(右四)及與會來賓大合照。（圖／櫃買中心提供，下同）



財經中心／綜合報導

櫃買中心於108年11月6日舉辦「2019臺北綠色債券國際研討會」，研討主題聚焦全球綠色債券市場及離岸風電融資的發展現況與實務經驗分享，吸引國內外關心綠色金融的公、民營機構代表逾兩百人共襄盛舉，全場座無虛席，獲得熱烈迴響。

櫃買中心董事長陳永誠於開幕致詞時表示，為配合政府推動綠色金融，協助綠能科技產業取得中長期資金，並促進我國產業轉型走向永續低碳的綠色經濟，我國綠色債券市場，至今雖僅發展兩年半時間，總發行規模已達新台幣738億元，預估今年底累計發行總額可望突破新台幣1,000億元。

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英國在台辦事處代表唐凱琳表示，倫敦一直致力於推動全球綠色金融活動，2017年首次安排ICMA與CBI來台拜訪金管會與櫃買中心，非常高興櫃買中心在今天的研討會能再次邀請兩大機構來參與交流，希望台英雙邊未來在綠色金融議題能夠有更為緊密的合作。

金管會顧立雄主委開幕致詞時表示，為配合政府因應氣候變遷、追求環境永續及發展綠能科技產業之政策，金管會已將發展「綠色金融」列為最重要的推動政策之ㄧ，並且成果斐然。在鼓勵綠色融資與投資方面，持續放寬銀行及保險業等相關行業對綠能產業的授信及投資；在資本市場方面，持續推動綠色債券市場及建立證券市場永續指數。

顧立雄主委指出，特別注意到本次專題座談議題包含氣候債券倡議組織(CBI)和國際資本市場協會(ICMA)的綠色債券指引，以及探討歐盟將統一實施的綠色債券標準，希望國際間對綠色債券的發行標準有更多討論，以利市場發展。

▲金管會顧立雄主委致詞。



在「全球綠色債券市場發展新契機」專題演講中，氣候債券倡議組織Sean Kidney執行長指出，為達成2050年零排放目標，目前全球有90兆美元的綠色資金缺口，而市場上有100兆美元的可投資資金，業者必須把握這個契機發展綠色投資計畫，將資金引領至缺口。他並就台灣綠色債券市場提出建議，增加綠色投資管道、政府應做好綠色基礎建設規劃，以及銀行推動綠色消費金融。

在「國際綠色債券市場之趨勢與挑戰」的專題座談中，由國際資本市場協會(ICMA) Nicholas Pfaff秘書長主持，與談人包括日本東京交易所集團Makoto Miki 副秘書長、氣候債券倡議組織Sean Kidney執行長、東方匯理銀行Dominique Duval執行董事、Vigeo Eiris Juliette Macresy 大中華區負責人，以及美銀美林Devesh Ashra亞太負責人，共同就全球綠色債券標準的發展趨勢、歐盟綠色債券標準的訂定、各國可否借鏡歐盟作法建立統一的標準，以及如何推廣責任投資意識等議題進行熱烈的研討。其中，就綠色債券標準而言，與談人提到目前歐盟的綠色債券標準(GBS)與亞洲趨於一致，並認為GBS應具調和性，能幫助發行人及投資人有共通語言，具廣泛普及的標準，同時指出GBS對亞洲具挑戰性，尤其在發行人的資訊揭露政策方面。另外日本交易所集團代表也表示，正積極推動ESG倡議及鼓勵ESG相關投資商品的上市。

最後，「離岸風力發電產業運用綠色金融工具之經驗分享」專題座談，由凱基銀行魏寶生董事長擔任主持人，邀請法國興業銀行Daniel Mallo董事總經理、國泰世華銀行苗華本董事總經理、沃旭能源公司Allan Andersen執行董事，以及法國巴黎銀行Olivier Rousselet總經理擔任與談人進行座談，分享國外離岸風電的綠色融資成功經驗，也研討各種我國離岸風電運用綠色融資的可行方案，與談人在會中提及台灣擁有離岸風電穩定的法制環境、供應鏈成熟、豐沛的自然資源，可成為亞太發展離岸風電的重鎮，並很有機會能為其他亞太國家學習的對象，沃旭公司及法國巴黎銀行代表特別感謝金管會、櫃買中心、央行及經濟部支持綠色債券專案融資，使台灣可以快速發展離岸風電專案融資，沃旭公司更宣布已於昨日成功定價，將發行首檔專業板新台幣計價外國綠色債券並於櫃買中心上櫃掛牌，為綠色能源產業發展開拓新的里程碑。