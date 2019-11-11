她帶交往5月男友見家人　雙方家長才自介完「老爸臉色慘白」秒變認親大會！

▲女網友跟男友一起找雙方家人吃飯，才驚覺竟是家人。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

世界雖大，但如果有緣什麼事都可能跟自己相關聯。近日一名美國網友在論壇上難過發文，好不容易交往到的新男友，5個多月來相處的非常融洽，兩人也都感覺應該是時再進一步認識，所以討論著可以互相讓兩家人見面，卻沒想到迎來的卻是被迫分離的結局。

女網友在「Reddit」上發文，自己在交友軟體上認識了男友，兩人一開始聊得蠻好，不久後就決定相約出來見面，之後也就自然開展開交往。5個多月以來女網友跟男友相處得很甜蜜，也開始出現一些未來的計劃，於是決定應該先讓兩方家人見面，「畢竟這是一段很認真的感情」。

到了聚會當天，女網友與家人一起到了餐廳準備與男友、男友家人吃飯，就在父親上前和男友的母親自我介紹時，瞬間臉色發白，因為男友的母親竟然是父親的表姊，這時才驚覺兩家人根本就是「一家人」氣氛當場降到冰點。事後父親告訴女網友，整個家族分散在美國的東西部，幾乎有30年沒見面，「沒想到孩子卻會相遇」。

▲女網友原本和男友很甜蜜，卻在一場飯局後變調。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pexels）

直到最近「男友」才搬到跟女網友同一地區，卻沒想到緣分竟然兩人變成情侶。女網友的家人嚴肅表示，希望兩個人可以分手，因為這樣的感情不對的。原本和男友相愛的女網友，情緒幾乎崩潰地寫下「這是我這輩子最難過的分手之一，但為了家人我必須這樣做，我跟我朋友說了卻沒人有更好的辦法」。

不少鄉民看到貼文也紛紛安慰，「沒事的，就當作上天開的一個玩笑」、「沒辦法，這真的是愛錯人」、「天殺的約會變成認親大會」、「真的尷尬，當下要是我會選擇立刻離開」。