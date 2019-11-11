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百貨力抗電商雙11　SOGO社群圈粉、新光祭雙11限定優惠搶市

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▲電商雙11檔期開跑，遠東SOGO百貨也適逢周年慶，透過六大社群經營分眾客群。圖為化妝品「櫃王」SK-II。（圖／記者周宸亘攝）

▲電商雙11檔期開跑，遠東SOGO百貨也適逢周年慶，透過六大社群經營分眾客群。圖為化妝品「櫃王」SK-II。（圖／記者周宸亘攝）

記者林淑慧／台北報導

網購最夯檔期「雙11」今天登場，百貨業也積極備戰。遠東SOGO百貨董事長黃晴雯表示，SOGO透過六大社群經營分眾客群，並在周年慶檔期祭出最高31%回饋迎戰電商；新光三越百貨也在APP上網羅週年慶熱銷商品以及美食買一送一，推出限定優惠搶攻雙11商機。

秋季購物潮自百貨周年慶一路延燒到1111單身購物節，為了力抗電商吸客，黃晴雯說，遠東SOGO百貨內部成立六大社群，依據顧客消費力進行分眾經營，從頂級會員的VVIP Club、主力顧客的VIP Club到針對親子客群成立的ThanQ Club等社群，透過發送專屬優惠電子報、邀請會員參加體驗活動與購物服務，成功發揮「圈粉」效應。

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▲遠東SOGO百貨周年慶7日開跑，董事長黃晴雯（圖中）表示，受惠台商回流，百貨業也出現「董娘回流效應」，預估今年全台七店業績上看108億元。（圖／記者張一中攝）

▲遠東SOGO百貨周年慶7日開跑，董事長黃晴雯（圖中）表示，受惠台商回流，百貨業也出現「董娘回流效應」，預估今年全台七店業績上看108億元。（圖／記者張一中攝）

遠東SOGO百貨在今年的周年慶檔期，首度喊出要搶電商、Outlet和免稅店生意，並與東區發展協會合作，攜手東區周邊店家舉辦消費滿百元可到SOGO台北三店服務台抽獎，來店禮更首度推出雙品牌，預估來店人數上看200萬人次。

▲搶搭雙11購物熱潮，新光三越百貨則以APP為主力戰場，推出限定優惠搶攻雙11商機。（圖／記者湯興漢攝）

▲搶搭雙11購物熱潮，新光三越百貨則以APP為主力戰場，推出限定優惠搶攻雙11商機。（圖／記者湯興漢攝）

搶搭雙11購物熱潮，新光三越百貨則以APP為主力戰場，除與Starbucks聯手合作，在今天推出全台限量700份的「星巴克好友分享活動專屬優惠」，自上午十點起只要打開新光三越APP、選好取貨店別再點入「精選優惠」專區，就能輕鬆以超值價手刀搶購超市以及眾多獨享夯品。

另外，新光三越優質線上美妝平台—beauty stage美麗台也同步在雙11當天獨家推出化妝品明星商品「買正貨送正貨」超殺優惠，可望再掀搶購熱潮，挹注業績表現可期。

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