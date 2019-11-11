他拍「人狗激戰噁爛片」　天真傳給FB好友求＋1…慘遭掀底不只一次洩慾！

▲希爾性侵狗兒拍攝影片。（圖／示意圖非當是狗／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

美國緬因州日前發生一起變態的性騷擾案。28歲男子希爾（Nicholase Hill）對自己所養的寵物狗出現不雅的行為、甚至性侵狗兒，接著拍成影片，並且傳給Facebook上的女性友人，邀請加入人獸大戰的「三人行」，女子點開影片後被畫面內容嚇壞，立刻報警處理。

根據英國《太陽報》報導，希爾被逮捕後接受調查，警方發現他已不是第一次強迫寵物狗進行性行為，並用影片紀錄至少一次。希爾事後將將該段影片傳給臉書上的一名女性友人，詢問是否願意跟他來一場人狗大戰？收到影片的女子點開發現影片內容相當噁心，立刻報警，但希爾到警局時，否認自己涉嫌虐狗、與狗發生性行為。

警方拿出希爾傳給女子的影片，並要求他進行心理狀況評估。此外緬因州擁有全美最完善的動保法，目前希爾被勒令支付250美元（約台幣7600元）的罰鍰、社區活動60小時，倘若反抗將入獄14天，加上更重的罰鍰。

警方表示，女子向警方投訴之後，大家都相信那影片已經不是第一次希爾性侵狗兒，面對他對動物的粗暴行為，應該將他革除飼養動物的權利。

▲男子性侵狗兒拍成片。（圖／翻攝自Knox County Jail）